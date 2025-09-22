Boca Juniors de Carlos Palacios no logra tener tranquilidad y un nuevo problema golpea al club. El entrenador Miguel Ángel Russo debió ser internado nuevamente en un centro de salud.

Los Xeneizes no pasan por el mejor presente deportivo, lo cual tiene bastante inquietos a los hinchas. Incluso, la Joya Palacios ha sido uno de los principales apuntados por el mal momento deportivo. Ahora, una situación extrafutbolística golpea al plantel.

Russo con problemas de salud

Hace algunas semanas, Miguel Ángel Russo debió ser internado debido a una infección urinaria que se complicó más de la cuenta. Tras ello, su salud ha estado en el foco mediático debido a su demandante trabajo como entrenador de Boca Juniors.

Luego del empate 2-2 entre los Xeneizes y Central Córdoba, este lunes Russo llegó a un centro de salud para realizarse chequeos de rutina. Sin embargo, los doctores detectaron algunas situaciones que los preocuparon, por lo cual dejaron al DT de 69 años en observación.

De acuerdo a la prensa argentina, el ex entrenador de Universidad de Chile recibió suero para ser hidratado luego de mostrar algunos signos de debilidad. Por ahora, desde Boca Juniors no se han referido de forma oficial al tema.

Como los Xeneizes jugaron el domingo, el plantel que integra Carlos Palacios y Williams Alarcón tuvo jornada libre durante este lunes. Por esta razón, no hubo necesidad que los ayudantes de Miguel Ángel Russo se hicieran cargo del entrenamiento.

Carlos Palacios fue titular en el empate de Boca ante Central Córdoba. Imagen: Photosport

En las próximas horas los médicos de las Clínica Fleni evaluarán a Russo para decidir si le dan el alta o si lo mantienen en el centro de salud. El próximo partido de Boca es el sábado 27 de septiembre ante Defensa y Justicia en condición de visita.