El DT de Boca Juniors apostó por tener a Carlos Palacios en la cancha de La Bombonera durante todo el partido. Miguel Ángel Russo quedó muy conforme con algunos momentos de su equipo, que desgraciadamente igualó 2-2 ante Central Córdoba tras alcanzar dos goles de ventaja.

Un remate espectacular de Iván Godoy sentenció el 2-2 a favor del Ferroviario, que no encontró la manera de frenar a La Joya Palacios. El volante ofensivo chileno se vio muy participativo e ingenioso. Dos pantallas suyas derivaron en ocasiones de gol del cuadro Xeneize.

A Russo le preguntaron por el partido que jugó el futbolista surgido en las inferiores de Unión Española, quien hace unos días había sido protagonista de una polémica. Mostró su molestia por un cambio ante las cámaras de televisión. Y eso motivó un reproche interno del experimentado entrenador.

Carlos Palacios ante Central Córdoba en La Bombonera. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Con este contexto, el adiestrador boquense apostó sus fichas por tener a Palacios y sólo hizo una modificación: el ingreso de Alan Velasco en lugar de Brian Aguirre. Con la actuación del chileno, Russo fue muy escueto. “Hizo un buen partido. Y bueno, tiene que seguir”, manifestó el estratego.

Publicidad

Publicidad

El ex DT de Universidad de Chile se quedó ahí no más con las palabras alusivas directamente a Palacios. Pero en su análisis varias cuestiones le cayeron de refilón al “8” del cuadro Azul y Oro. “Boca siempre manejó la pelota. Estamos en un buen nivel, me duele haber empatado”, aseguró Miguelo.

ver también Carlos Palacios recibe ultimátum de Boca Juniors tras última polémica: “No puede…”

El DT de Boca lanza breve elogio a Carlos Palacios y defiende su cuestionada decisión

El DT de Boca, de todos modos, cree que a Carlos Palacios y todo el equipo les faltaron atributos clave en momentos esenciales. “Ser más inteligente, más duro y firme. Esa es la clave de todo. Pero con muchas cosas estoy contento. Esto es fútbol y hay que saber manejar los tiempos y la forma”, manifestó Miguel Ángel Russo.

“Boca no sufrió muchas situaciones de gol e hizo un buen partido en muchas cosas. Hay que seguir, nada más. El fútbol argentino está así. Cualquiera te pone tres delanteros como sea. Cualquiera. Les da lo mismo todo. Hay muchas cosas buenas y otras que hay que seguir fundamentando”, agregó Russo en su análisis.

Publicidad

Publicidad

Miguel Ángel Russo lamentó el empate 2-2 de Boca, pero valoró muchos aspectos. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y el hecho de modificar el equipo sólo con un jugador también fue tema. “Fue una decisión mía. Yo me hago cargo de todo”, expuso muy concreto. Y dejó una frase para graficar su sentir con los partidos en casa. Sobre todo por no ganar uno donde hubo un par de goles de ventaja.

“Es un partido que Boca tenía manejado de muchas maneras. Uno en La Bombonera gana, no me preguntes cómo ni por qué”, sentenció el experimentado estratego, quien vive su tercer ciclo como Xeneize, donde ganó la Copa Libertadores en 2007 y tres títulos más en su segundo paso, que consiguió entre 2019 y 2020.

Publicidad

Publicidad