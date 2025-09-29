Después de haber sido apuntado por la prensa y los hinchas, este fin de semana quedó clara la importancia que tiene Carlos Palacios en Boca Juniors. Los Xeneizes sufrieron un duro revés y cortaron una larga racha sin derrotas luego de caer por 2 a 1 ante Defensa y Justicia.

El chileno, que no pudo estar presente debido a una lesión de última hora, había sido muy cuestionado al otro lado de la cordillera. No obstante, la noche de este sábado quedó claro que es un verdadero amuleto para el proceso de Miguel Ángel Russo.

Desde que volvieron a disputar la Liga Profesional Argentina con un nuevo DT en la banca, cada vez que estuvo el ex Colo Colo sumaron puntos. No así cuando quedó al margen, donde sufrieron derrotas que pueden costar caro.

Carlos Palacios, el talismán de Boca Juniors en la Liga Profesional Argentina

La ausencia de Carlos Palacios parece dejar más que cojo a Boca Juniors. Los Xeneizes no pueden sumar cada vez que el chileno queda al margen, un dato con el que manda a callar a sus críticos de una vez por todas y que lo instala como un hombre fundamental.

Carlos Palacios toma un rol fundamental en Boca Juniors luego de una dura derrota. Foto: Getty Images.

Luego del Mundial de Clubes, Miguel Ángel Russo se enfocó en la Liga Profesional Argentina, el único torneo que les queda esta temporada. En el Clausura, la Joya ha tenido un rol fundamental, pero más que eso, ha sido el talismán que mantenía invicto al gigante trasandino.

De los 10 partidos que han jugado hasta ahora, Carlos Palacios no estuvo en 2: Huracán y Defensa y Justicia. En ambos Boca Juniors se llevó derrotas (1 a 0 y 2 a 1) que lo complicaron en la tabla de posiciones y dejaron al chileno como un eje vital.

En los otros 8 duelos restantes, fuera como fuera, los Xeneizes lograron sumar puntos. En sólo uno de ellos la Joya se quedó mirando las cosas desde la banca y fue el 1 a 1 contra Racing.

De hecho, el cuadro trasandino acumulaba seis partidos al hilo sin saber de derrotas. Ahora, sin el chileno, las cosas se volvieron a complicar y los hinchas ya se arrepienten de sus dardos.

Carlos Palacios, sin jugar, deja en evidencia que Boca Juniors lo necesita siempre. La Joya trabaja en recuperarse de sus molestias para volver a la acción con los Xeneizes y así soñar con un título que arregle en algo un año para el olvido.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Boca Juniors?

Sin jugar ante Defensa y Justicia, Carlos Palacios ha disputado 28 partidos oficiales en total con Boca Juniors esta temporada. En ellos ha aportado con 3 goles y 4 asistencias en los 2.109 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Boca Juniors?

A la espera de la recuperación de Carlos Palacios, Boca Juniors se enfoca en su próximo desafío en la Liga Profesional Argentina. Este domingo 5 de octubre desde las 19:00 horas los Xeneizes reciben a Newell’s.

