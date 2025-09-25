Carlos Palacios recibió un breve, pero irrestricto respaldo de Miguel Ángel Russo tras el desafortunado empate de Boca Juniors, que desperdició dos goles de ventaja ante Central Córdoba en La Bombonera. De hecho, el volante ofensivo chileno jugó todo el partido.

Aunque a Russo le cayó un sinfín de críticas por hacer sólo una modificación en el partido contra el Ferroviario. Eso sí, el director técnico sumó otra complicación a su semana, donde nuevamente fue internado para unos chequeos médicos. Así las cosas, quien asumió como DT en la práctica fue Claudio Úbeda.

El ex entrenador de Magallanes vio cómo Palacios no pudo terminar el trabajo. “Se someterá a estudios para corroborar el grado de su lesión”, informó TyC Sports sobre la cuantía de este problema físico. Pero es un hecho que no podrá estar en el siguiente desafío boquense.

Claudio Úbeda dirigió Magallanes entre agosto de 2014 y abril de 2015. Hoy es asistente en Boca Juniors.

Será frente a Defensa y Justicia este sábado 27 de septiembre en condición de visitante. Y la Joya Palacios no podrá estar en condiciones para visitar Florencio Varela. En la interna del cuadro Azul y Oro sospechan de un desgarro. Así que no será ni citado.

ver también DT de Boca que ganó la Sudamericana y escupió un rival se suma a las críticas para Carlos Palacios

Palacios sufre una lesión y le da un problema al Boca de Russo

En caso de que el cuerpo médico de Boca Juniors confirme el desgarro de Carlos Palacios, serían al menos dos partidos más que el staff técnico de Miguel Ángel Russo no tendrá al “8”. Uno de esos duelos será frente a Newell’s Old Boys, que tiene a Cristian Fabbiani muy cuestionado como DT, el 5 de octubre.

Publicidad

Publicidad

Carlos Palacios en el Mundial de Clubes. (Richard Pelham/Getty Images).

Y el otro partido que podría perderse el ex Colo Colo es ante Barracas Central. Entre posibles reemplazos, el principal candidato a quedarse con el lugar de Palacios es Alan Velasco, un refuerzo que le costó 10 millones de dólares al cuadro Xeneize.

Aunque también se especula que Kevin Zenón puede tomar un puesto en el mediocampo. El compatriota chileno de Palacios, Williams Alarcón, es otro de los que intenta ganarse un espacio entre los titulares. Hay un par de días para tomar la mejor decisión. La última palabra será de Russo.

Publicidad

Publicidad