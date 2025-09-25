Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga Profesional de Argentina

Carlos Palacios sufre un traspié en Boca Juniors y complica más a Russo en Argentina

El volante ofensivo chileno salió lesionado de una práctica y en Argentina temen perderlo por varios días.

Por Jorge Rubio

Carlos Palacios provocó inquietud en Boca.
© Getty ImagesCarlos Palacios provocó inquietud en Boca.

Carlos Palacios recibió un breve, pero irrestricto respaldo de Miguel Ángel Russo tras el desafortunado empate de Boca Juniors, que desperdició dos goles de ventaja ante Central Córdoba en La Bombonera. De hecho, el volante ofensivo chileno jugó todo el partido.

Aunque a Russo le cayó un sinfín de críticas por hacer sólo una modificación en el partido contra el Ferroviario. Eso sí, el director técnico sumó otra complicación a su semana, donde nuevamente fue internado para unos chequeos médicos. Así las cosas, quien asumió como DT en la práctica fue Claudio Úbeda.

El ex entrenador de Magallanes vio cómo Palacios no pudo terminar el trabajo. “Se someterá a estudios para corroborar el grado de su lesión”, informó TyC Sports sobre la cuantía de este problema físico. Pero es un hecho que no podrá estar en el siguiente desafío boquense.

Claudio Úbeda dirigió Magallanes entre agosto de 2014 y abril de 2015. Hoy es asistente en Boca Juniors.

Claudio Úbeda dirigió Magallanes entre agosto de 2014 y abril de 2015. Hoy es asistente en Boca Juniors.

Será frente a Defensa y Justicia este sábado 27 de septiembre en condición de visitante. Y la Joya Palacios no podrá estar en condiciones para visitar Florencio Varela. En la interna del cuadro Azul y Oro sospechan de un desgarro. Así que no será ni citado.

DT de Boca que ganó la Sudamericana y escupió un rival se suma a las críticas para Carlos Palacios

ver también

DT de Boca que ganó la Sudamericana y escupió un rival se suma a las críticas para Carlos Palacios

Palacios sufre una lesión y le da un problema al Boca de Russo

En caso de que el cuerpo médico de Boca Juniors confirme el desgarro de Carlos Palacios, serían al menos dos partidos más que el staff técnico de Miguel Ángel Russo no tendrá al “8”. Uno de esos duelos será frente a Newell’s Old Boys, que tiene a Cristian Fabbiani muy cuestionado como DT, el 5 de octubre.

Publicidad
Carlos Palacios en el Mundial de Clubes. (Richard Pelham/Getty Images).

Carlos Palacios en el Mundial de Clubes. (Richard Pelham/Getty Images).

Y el otro partido que podría perderse el ex Colo Colo es ante Barracas Central. Entre posibles reemplazos, el principal candidato a quedarse con el lugar de Palacios es Alan Velasco, un refuerzo que le costó 10 millones de dólares al cuadro Xeneize.

Aunque también se especula que Kevin Zenón puede tomar un puesto en el mediocampo. El compatriota chileno de Palacios, Williams Alarcón, es otro de los que intenta ganarse un espacio entre los titulares. Hay un par de días para tomar la mejor decisión. La última palabra será de Russo.

Publicidad
Debutó en Boca Juniors, fue campeón en la UC, tiene un negocio familiar y una escuela de fútbol: “Una vida feliz”

ver también

Debutó en Boca Juniors, fue campeón en la UC, tiene un negocio familiar y una escuela de fútbol: “Una vida feliz”

Lee también
Experto explica la preocupación de Boca por Miguel Ángel Russo
Internacional

Experto explica la preocupación de Boca por Miguel Ángel Russo

Alerta en Boca Juniors: Miguel Ángel Russo vuelve a ser internado
Internacional

Alerta en Boca Juniors: Miguel Ángel Russo vuelve a ser internado

DT de Boca lanza breve defensa a Carlos Palacios tras la última polémica
Internacional

DT de Boca lanza breve defensa a Carlos Palacios tras la última polémica

Caso dopaje: Polémico ex fisio de Sinner revela chat privado con el italiano
Tenis

Caso dopaje: Polémico ex fisio de Sinner revela chat privado con el italiano

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo