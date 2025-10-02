Gabriel Suazo ya piensa en lo que será el duelo del Sevilla contra Barcelona, este domingo como locales por la octava fecha de La Liga de España. Pero además, el lateral mira a la vuelta de la esquina el amistoso de la selección chilena contra Perú, el viernes 10 de este mes en La Florida.

El chileno disfruta de un gran presente y los elogios en su club y la prensa andaluza no caben en un volquete minero. Así fue como el ABC de Sevilla dedicó y una extensa alabanza a Suazo, dejando además colgada una gran preocupación.

“La hegemonía de Gabriel Suazo en el Sevilla“, tituló el medio agregando que “el lateral izquierdo es titular indiscutible y no tiene ningún recambio natural dentro del plantel liderado por Matías Almeyda“.

Complementan que “el esfuerzo para jugar con su selección es incluso superior, teniendo en cuenta las horas de viaje que realiza. Y es que Chile se enfrentará a Perú el 10 de octubre en La Florida. Una carga que se suma a la que ya de por sí Almeyda le exige al jugador, el cual es titular indiscutible en el carril izquierdo”.

Gabriel Suazo y su esencia de capitán

“Suazo no sólo se ha ganado a pulso este derecho, ya que ha aumentado las prestaciones de sus antecesores en la zona, sino que además es el único perfil que el Sevilla cuenta para esta demarcación“, añadieron.

El ABC insiste en que “ante el Barcelona no hay dudas de que Suazo será titular (si ningún contratiempo lo remedia) y luego partirá con su selección. Una implicación física que Almeyda tendrá que gestionar si no quiere quedarse sin uno de sus indispensables“.

De ahí en más la nota se rinde a los pies del formado en Colo Colo: “el rol de Suazo va más allá de sus actitudes físicas. El chileno, capitán de su selección, se ha convertido este año en uno de los capitanes del vestuario sevillista, por lo que su figura es tan vital dentro del campo como fuera de él“.

“A eso se le puede decir que es caer de pie en su primera experiencia en la liga española“, sentencian sobre el arribo de Suazo como refuerzo del Sevilla, donde es compañero de un Alexis Sánchez que poco a poco recupera su piso.

