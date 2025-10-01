Es tendencia:
Gabriel Suazo se agranda y asegura que no le teme a Lamine Yamal: “Uno se tiene que…”

El defensor chileno de Sevilla tendrá la dura misión de marcar al joven delantero de FC Barcelona este sábado por la Liga.

Por Carlos Silva Rojas

© SevillaGabriel Suazo se tiene fe ante Barcelona.

Uno de los mejores fichajes de la actual temporada de la Liga de España es un chileno, porque Gabriel Suazo está mostrando un nivel alto en Sevilla, donde se ganó la titularidad.

El lateral izquierdo nacional, que llegó al cuadro andaluz en calidad de libre desde Toulouse, se afianzó de inmediato en su nuevo equipo, donde es referente y ya portó una vez la jineta de capitán.

Suazo tendrá su primer gran desafío con Sevilla, que este sábado recibe a FC Barcelona por La Liga, por lo que le tocará marcar a uno de los mejores jugadores del mundo: Lamine Yamal.

Gabriel Suazo no se achica ante Lamine Yamal

Gabriel Suazo este miércoles fue el elegido para responder las preguntas de la prensa española, donde le consultaron por la dura tarea que tendrá ante el joven zurdo español.

“Es un tremendo de jugador, pero el Barcelona en general es un gran equipo. Uno se tiene que preocupar por todo. Individualmente tiene jugadores extraordinarios”, dijo el zurdo.

Gabriel Suazo no se achica en Sevilla.

Nos preparamos para enfrentar a todo el Barcelona, no sólo para un jugador. Es un tremendo rival y lo tenemos clarísimo. Trabajamos para poder contrarrestarlo y también para hacerle daño y ganar el partido”, agregó sobre Yamal.

Gabriel Suazo será titular este sábado en el duro partido de Sevilla ante el líder del fútbol español.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España?

El partido de Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España se jugará este sábado 4 de octubre, a partir de las 11:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

