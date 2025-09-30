La llegada de Alexis Sánchez a Sevilla provocó que los haters salieran a criticar de inmediato al experimentado delantero chileno, a quienes el delantero les dejó la boca totalmente cerrada por su buen nivel en la Liga de España.

Los fuertes y gratuitos cuestionamientos que se ganó el goleador histórico de la Roja quedaron en el pasado, debido a que ahora le sobran elogios al tocopillano, por su irrupción en el cuadro andaluz.

Alexis ya dejó en claro que quiere ser un referente del Sevilla, donde ya se anotó con un gol, una asistencia y un pase clave, por lo que le dio puntos claves a su equipo en el certamen hispano.

Marca llena de elogios a Alexis Sánchez

Uno de los medios deportivos en español más leídos en el mundo es Marca, todo un coloso planetario, que se cuelga del buen momento del chileno para elogiarlo.

El periodista José Gordillo escribió una columna por el positivo arranque de temporada de Sevilla, donde uno de los destacados fue el 10 nacional.

“Como demostró en la jugada del gol, el chileno sigue aportando su dosis de calidad en ataque, a la par que se mueve por todo el campo y se desfonda en las ayudas defensivas. Es difícil pedirle más”, escribieron sobre Alexis.

Alexis vive un gran momento en España. Foto: Sevilla

El próximo desafío del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo será más duro, porque recibirá al líder FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España?

El partido de Sevilla vs FC Barcelona por la Liga de España se jugará este sábado 4 de octubre, a partir de las 11:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

