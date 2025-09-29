Alexis Sánchez parece haber vivido un renacer en Sevilla. Sin embargo, esto no fue suficiente para que fuera llamado a Chile y parece que no será considerado más en La Roja.

El tocopillano dejó atrás su traumático segundo paso por Udinese y en Andalucía nuevamente ha encontrado la satisfacción de sentirse importante para su equipo. El formado en Cobreloa es bien considerado por Matías Almeyda, algo que no pudo tener en Friuli con Kosta Runjaic.

Chile no escuchó a Alexis Sánchez

El fin del ciclo de Ricardo Gareca en Chile también marcó el término de la generación dorada. En la primera nómina de Nicolás Córdova, este no llamó a ninguno de los jugadores que supieron ser bicampeones de América con La Roja. La decisión fue apoyada por el medio futbolístico.

Pese a lo anterior, Alexis Sánchez se mostró optimista desde España con la opción de seguir siendo parte de la selección chilena y continuar escribiendo gloriosos momentos con La Roja. Incluso, hizo una arriesgada petición de cara al futuro.

“Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”, dijo a AS hace algunos días el tocopillano.

¿Qué respondieron desde La Roja? Sánchez quedó nuevamente fuera de la nómina de Chile para el amistoso con Perú. Esta vez el combinado nacional será dirigido interinamente por Sebastián Miranda, debido a que Nico Córdova está en el Mundial Sub 20. Claro que el proyecto es el mismo, el cual no considera a Alexis.

El amistoso de Chile y Perú será el próximo viernes 10 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida. La Roja disputa un nuevo Clásico del Pacífico y otra vez lo hará sin Alexis Sánchez, el histórico que se niega al olvido.