Comenzó el Mundial Sub 20 en Chile y con figuras de todo el orbe la fiesta se traslada a nuestro país. Y ahí, hay un particular jugador que tiene experiencia en prestigiosa liga, donde compartió con Alexis Sánchez.

Se trata de Iker Bravo, el “9” de la selección española. El hábil centrodelantero hispano fue titular en el debut de su país ante Marruecos, respondiendo a las credenciales que lo tienen como jugador del Udinese.

Por eso mismo, conoce al revés y al derecho al Niño Maravilla, quien en la temporada pasada estuvo en el equipo italiano e influyó en la ascendente carrera del seleccionado juvenil.

La figura de Alexis en la figura española

Iker Bravo, la figura de España y uno de los grandes nombres del Mundial Sub 20, habló de la importancia de Alexis Sánchez en su carrera tras haber compartido camarín en el Udinese.

“(Alexis) Es una leyenda viviente del fútbol, uno aprende muchísimas cosas, sobre todo fuera del campo”, partió diciendo la gran carta de ataque hispana, en diálogo con AS Chile.

En ese sentido, el proyecto en ataque de Udinese recalcó al Niño Maravilla como un líder para él, donde lo recuerda por “mantener muchas charlas en las comidas, ha sido un placer compartir vestuario con él, me ha ayudado muchísimo”.

Iker Bravo ya tiene un gol en su reciente campaña con el club italiano, tras haber anotado en el triunfo 1-0 ante el Pisa, el pasado 14 de noviembre, lo que lo catapulta como una de las figuras del Mundial Sub 20 de Chile.

