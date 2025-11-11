Lamine Yamal es protagonista de una importante polémica con la selección de España. El delantero del Barcelona debía sumarse este lunes a la concentración del equipo de Luis de la Fuente, pero fue liberado para los partidos contra Georgia y Turquía por una particular razón.

En un comunicado, la Real Federación Española de Fútbol expresó “sorpresa y malestar” al enterarse de que Lamine Yamal se sometió a “un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis” sin informar al cuerpo médico de la selección.

Desde la RFEF informaron que tomaron conocimiento de la situación a las 22:40 horas del lunes, el mismo día que iniciaba la concentración, a través de un informe enviado por el Barcelona que establecía “la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días“.

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria“, informaron en el fin del polémico comunicado.

El DT de España reacciona a la polémica con Lamine Yamal

Este martes, el entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, habló con RNE sobre el tema.

“Hay procedimientos que suceden al margen de la federación y hay que aceptarlo. No es muy normal y nunca había vivido una situación así. Me sorprendió como a todos. No tienes noticias ni conoces ningún detalle, encima en un tema de salud, y uno se queda sorprendido”, dijo.

Además, contó que habló con Lamine Yamal. “Quería quedarse. Está entregadísimo a la causa de la selección“, dijo. Y lanzó un duro mensaje para el Barcelona: “De igual manera que respeto las decisiones del club, exijo que se respeten las mías“.