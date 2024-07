España dio el gran batacazo de la Eurocopa 2024 y logró quedarse con el título ante Inglaterra. Campeonato donde fue clave Luis De La Fuente para armar un equipo estelar con figuras como Lamine Yamal y Nico Williams en el ataque para batir a poderosos rivales del viejo continente. Lo que destacó Iván Zamorano, quien resaltó su labor en la banca de dirección desde que eran compañeros.

El ex futbolista nacional tuvo un breve pero intenso paso por Sevilla entre 1990 y 1992. En total disputó 65 partidos, marcó 23 goles y concretó 11 asistencias. Además en su estadía en el Ramón Sánchez Pizjuán fue donde compartió con el actual estratega de España.

“Fue compañero mío un par de años, hicimos una buena amistad y me pone muy contento el hecho que ya en su momento ya tenía la capacidad para ver el fútbol de una manera distinta, de vivirlo de manera distinta”, confesó Zamorano en conversación con Redgol.

“Bam Bam” además apuntó al buen ojo de su ex compañero y que se reflejó con la conquista de la Eurocopa derribando a gigantes como Italia, Alemania, Francia e Inglaterra en la final. Incluso lo puso como candidato en una posible Finalissima ante Argentina.

Iván Zamorano y Luis de la Fuente (arriba a la derecha) fueron compañeros en Sevilla.

“Ha logrado traspasar sus conocimientos desde el fútbol formativo donde estuvo en Sub 17, Sub 18, Sub 23 y ahora que se corone de esta forma primero en la Nations League y ahora en la Eurocopa, me pone contento. Le tengo mucho cariño, que le siga yendo muy bien”, aseguró.

¿Cuándo será la Finalissima?

Hasta el momento la FIFA no se ha referido a este torneo que enfrenta al campeón de la Copa América y de la Eurocopa. Pero lo que es concreto es que se volverá a jugar.

La fecha tentativa para la Finalissima es entre junio y julio de 2025. Además se especula que la sede será Estados Unidos como antesala del próximo Mundial 2026.