Iván Zamorano tuvo una trayectoria en Europa que incluyó un club donde coincidió con el actual DT de España, que derrotó por 2-1 a Francia y se instaló en la gran final de la Eurocopa 2024. El primer club en el fútbol hispano que defendió Bam-Bam fue el Sevilla.

Ahí compartió vestuario con Luis de la Fuente, entrenador que asumió la dirección técnica de la Furia Roja tras la salida de Luis Enrique. De hecho, en la televisión andaluza recordaron el paso del calvo estratego por el equipo de Nervión.

También el nombre del goleador chileno, que apareció en un listado donde también figuraba el austriaco Anton Polster. Según Transfermarkt, Zamorano y De La Fuente jugaron juntos en 11 ocasiones. Al cabo de dos campañas en el conjunto sevillano, el Caído del Cielo fichó por el Real Madrid.

Luis de la Fuente destacado en un Sevilla donde también jugaba Iván Zamorano, tapado por el conductor de CSN. (Captura).

En el cuadro Merengue llegó incluso a ser Pichichi. En cambio, De La Fuente se mantuvo en el Sevilla durante cuatro temporadas. Había llegado como refuerzo desde el Athletic Club de Bilbao. Y al cabo de su estadía en el Ramón Sánchez Pizjuán, el otrora lateral izquierdo regresó al cuadro vasco.

Luis de la Fuente en acción por el Sevilla. (Captura).

Zamorano fue compañero en el Sevilla del DT de España, finalista de la Eurocopa 2024

Iván Zamorano compartió el día a día con el actual DT de España que buscará el título en la Eurocopa 2024. Después de su retiro, Luis de la Fuente se dedicó a la dirección técnica. Fue entrenador en las inferiores del Athletic Club de Bilbao. Y dirigió al Deportivo Alavés antes de desembarcar en la Real Federación Española de Fútbol.

Una imagen más de Luis de la Fuente en el Sevilla, donde coincidió con Iván Zamorano. (Captura).

Allí arribó para hacerse cargo de la dirección técnica en diversas categorías inferiores: fue DT de la Sub 18, Sub 19 y Sub 21 antes de tomar el equipo adulto en un breve interinato para paliar la baja de Luis Enrique por coronavirus. Luego del Mundial de Qatar 2022 fue confirmado en el cargo como titular.

Luis de la Fuente con el trofeo de la UEFA Nations League. (Getty Images).

Precisamente para reemplazar al actual DT del Paris Saint-Germain de Francia. Con la selección española Sub 21, Luis de la Fuente ganó el Europeo en 2021. Y con el combinado absoluto, condujo al título en la UEFA Nations League de 2023. ¿Sumará un trofeo más a su palmarés con la Furia Roja? El tiempo dirá, pero lo primero es saber si Países Bajos o Inglaterra será el escollo en la gran final.