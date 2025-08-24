Darío Osorio es una de las figuras que tiene el Midtjylland, que desestimó una posible oferta del Benfica en el mercado de pases del verano europeo. El zurdo chileno otra vez se hizo presente con un gol en los Lobos, que vencieron por 4-2 al Silkeborg en la sexta jornada de la élite en Dinamarca.

El talentoso chileno celebró su convocatoria a la Roja con un literal pase a la red. Una definición preciosa en los 64 minutos, cuando los Lobos ganaban por 2-1. Fue el golpe de nocaut con una acción que Lionel Messi se cansó de repetir. La apertura de la cuenta para el equipo de Herning la anotó el primer gran socio de Osorio en suelo danés.

Se trata de Franculino Djú de 21 años que nació en Guinea-Bissau y tuvo un paso por el Benfica B. Hoy en día, el africano es una de las figuras del equipo, que nuevamente apunta al título en la liga danesa. Y en la directiva del club han tomado decisiones que refrendan esas ansias por gritar campeón.

Así al menos ocurrió con Djú, que atrajó una propuesta cuantiosa a la oficina del Midtjylland. Según informó Tipsbladet, el dueño del club rechazó una propuesta de 30 millones de euros. Tendría un monto fijo de 25 millones de esa moneda. Y los cinco restantes, establecidos mediante pagos por objetivos.

Franculino sería por lejos el jugador más caro en salir de la liga danesa en caso de que los Lobos le digan sí a este ofrecimiento, que llegó desde la primera división de Francia. Aunque el citado medio no reveló el equipo que busca a Djú, autor de ocho goles y dos asistencias en cinco partidos jugados. Un momento brutal.

Darío Osorio y Franculino Djú se llevan muy bien. (Foto: Midtjylland).

Franculino Djú, socio de Darío Osorio, es intransferible para Midtjylland

Sabido es que en el fútbol todo es conversable, por eso la continuidad del socio de Darío Osorio en el Midtjylland no está asegurada. Aunque la respuesta negativa de la dirigencia se debió a que lo consideran intransferible en un momento así.

Con el mercado de fichajes a una semana de cerrar. Pero si la oferta mejora, el camino de Djú irá rumbo a la Ligue 1 de Francia. La pregunta que cae de madura con esta negociación revelada en Dinamarca por supuesto involucra a Osorio: ¿cuánto querrá la plana mayor de los Lobos para dejar salir al oriundo de Hijuelas? Se ve que no será una ganga. Ni cerca.

Franculino Djú y Darío Osorio, una dupla temible en el Midtjylland.

Por el momento, Osorio sigue como una figura deslumbrante del cuadro rojinegro. Son dos goles y dos asistencias en las primeras seis fechas de la liga, donde marchan en segundo lugar por detrás del FC Copenhague. Mientras tanto, el Midtjylland tendrá que cambiar el chip para afrontar la revancha ante el KuPS de Finlandia por la Europa League, aunque con una ventaja elocuente de 4-0.

