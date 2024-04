Darío Osorio anotó un golazo y dejó otra jornada de crack con el Midtjylland, aunque la celebración no pudo ser completa. ¡Qué pegada! El chileno ilusiona a todos en los Lobos de Herning.

Darío Osorio anotó un golazo en una tarde a nivel de crack que tuvo en el Midtjylland de Dinamarca. Los Lobos igualaron 2-2 y no pudieron festejar una victoria, pero sí quedaron impactados con otra gran exhibición del talentoso volante ofensivo chileno.

En primera instancia, Osorio apareció para dejar un centro rasante que Franculino Djú empujó dentro de la portería del Copenhague. Y 20 minutos después, cuando el reloj marcaba 41′, el jugador surgido en las divisiones inferiores de Universidad de Chile anotó un tanto espectacular.

A pesar de que no pudo coronar esa jornada con la victoria, el seleccionado nacional de todas maneras dejó otra actuación memorable. Y describió cómo fue la jugada que terminó con la pelota colgada en un lugar imposible de la portería rival custodiada por el polaco Kamil Grabara.

“Vi que la pelota rebotó hacía mí. Esperé que perdiera velocidad y después de eso no me importó nada. Simplemente le pegué. Cayó al ángulo y terminó siendo un lindo gol”, describió Osorio, quien de todas maneras no lo escoge como el mejor gol que ha marcado en su carrera.

Fue en uno de los clásicos de los Lobos de Herning. “Me gustó mucho el gol que le anoté al Viborg el año pasado. También uno que hice con la U”, reconoció el oriundo de Hijuelas, quien no aclaró qué conquista rememoró. Pero sí dejó varias pinceladas de calidad en el Bulla, como ese tiro al ángulo ante Cobresal o un zurdazo furioso ante Curicó Unido.

Darío Osorio saca pecho por su golazo en otra jornada de crack en Dinamarca

Darío Osorio sabe que anotó un golazo y el Midtjylland, que tiene un proyecto de crack en sus filas con el talentoso chileno. También está consciente de que su crecimiento en la Superliga de Dinamarca ha sido evidente. “Me siento bien”, reconoció.

“Ahora mismo siento la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros. Eso me beneficia mucho. Sólo quiero seguir ayudando al club con más asistencias y goles”, fue el deseo que expresó Osorio, quien le anotó un zurdazo rasante a la selección de Francia en la derrota de la Roja.

Por cierto, Osorio le dio una valoración a las indicaciones del entrenador, Thomas Thomasberg. “Definitivamente fue un buen partido para mí, pero también hubo otros partidos en los que las cosas han ido bien. Trato de hacer lo que me dice el cuerpo técnico, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo”, sentenció el atacante, quien sigue con un presente dorado en Escandinavia.

El Midtjylland debe afinar detalles para un partido fundamental en la máxima categoría danesa: el 21 de abril, los Lobos se medirán ante el líder de la postemporada entre los seis clubes que disputan el título. El Brondby será local desde las 12 horas de aquella jornada, según el horario de Chile continental.

Revisa la espectacular volea al ángulo de Darío Osorio

¿Cuáles son los números de Darío Osorio en el Midtjylland?

Darío Osorio suma 18 partidos por el Midtjylland de Dinamarca. Suma siete goles y una asistencia, además de haber evidenciado claras mejorías en su juego, sobre todo desde el punto de vista físico.

