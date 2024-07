España vs Inglaterra EN VIVO: sigue la final de la Eurocopa 2024 minuto a minuto

Por la gloria. Este domingo las selecciones de España e Inglaterra se dan cita para traernos la final de la Eurocopa 2024, un duelo de infarto donde, tras poco menos de un mes de competencia, conocemos al campeón de la decimoséptima edición.

Tras liderar el grupo B con tres triunfos en su cosecha, la Furia Roja se impuso 4 a 1 a Georgia en cuartos de final y por 2 a 1 a Alemania en semifinales para ir por su cuarta estrella de la cita continental.

La tarea, sin embargo, no es nada fácil ante unos Three Lions que se anotan en esta instancia luego de ser primeros del grupo C con una victoria y dos empates y dejar en el camino a Suiza en penales y agónicamente a Países Bajos para buscar la primera en toda una revancha.

¿A qué hora juegan España vs Inglaterra la final de la Euro?

España e Inglaterra animan la final de la Euro este domingo 14 de julio a partir de las 15:00 horas de Chile en el Estadio Olímpico de Berlín.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto:

¿Dónde ver la final de la Eurocopa 2024?

La final de la Eurocopa 2024 será en TV por la señal de ESPN. Revisa la lista de canales según tu operador de cable:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Además, si lo que buscas es un link para ver el duelo que animan las selecciones de España e Inglaterra por streaming, te contamos que podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de las pantallas de la app Disney+, donde ya se encuentra disponible todo el contenido de Star+ en sus opciones Estándar y Premium.