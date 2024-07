Por un lugar en la final. Este miércoles la Eurocopa 2024 nos traslada a la ciudad de Dortmund, donde las selecciones de Países Bajos e Inglaterra se dan cita para animar la segunda semifinal.

La Naranja Mecánica se anotó en esta instancia tras de ser tercero del grupo D y derrotar 2 a 1 a Turquía, y ahora busca volver a la definición luego de ser campeón en 1988.

La tarea, sin embargo, no es nada fácil ante unos Three Lions que, por su parte, lideraron el grupo C y trabajaron más de la cuenta para vencer a Suiza desde los doce pasos, pero no aflojan en su misión de revancha, ya que perdieron la final de la edición de 2020.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Inglaterra por la Euro?

Países Bajos e Inglaterra se miden este miércoles 10 de julio a partir de las 15:00 horas de Chile en el Signal Iduna Park, ubicado en la ciudad de Dortmund.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto:

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido de semifinales?

Este partido de semifinales de la Euro será transmitido en TV por la señal de ESPN. Revisa la lista de canales según tu operador de cable:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo de la Eurocopa?

Si lo que buscas es un link para ver este duelo de la Eurocopa 2024 por streaming, te contamos que podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de las pantallas de la app Disney+, donde ya se encuentra disponible todo el contenido de Star+ en sus opciones Estándar y Premium.

¿A quién enfrentará el ganador en la final?

El que resulte vencedor este miércoles, deberá enfrentar en la final a la selección de España, que espera rival luego de imponerse a Francia por 2 goles a 1 en el Allianz Arena de Múnich ayer.