UFC

¿A qué hora pelea Du Plessis vs. Chimaev? Horario y dónde ver el evento central de UFC 319

Conoce todos los detalles UFC 319, evento a celebrarse este sábado en el United Center de Chicago, Estados Unidos

Por Franco Abatte

Du Plessis y Chimaev se miden por el título mediano de UFC en UFC 319.
Este fin de semana se viene una nueva jornada imperdible para los fans de las artes marciales mixtas, ya que este sábado desde el United Center de Chicago se celebrará UFC 319, uno de los eventos más esperados del año.

La pelea estelar enfrentará al campeón de peso medio, Dricus Du Plessis (23-2), contra el retador Khamzat Chimaev (14-0), pero eso no es todo, porque además de este combate, la cartelera promete un total de 13 grandes peleas, incluyendo a nombres destacados de las MMA como Lerone Murphy, Aaron Pico, Jared Cannonier y Michael Page, entre otros. Conoce todos los detalles del evento, a continuación.

¿A qué hora comienza UFC 319?

UFC 319 se celebra este sábado 16 de agosto, a partir de las 18:00 horas con los combates iniciales, 20:00 horas en las preliminares, mientras que la cartelera estelar iniciará a partir de las 22:00 horas de Chile. 

La pelea estelar entre Du Plessis y Chimaev, en tanto, se espera que comience pasada las 00:30 horas de Chile.

Horarios UFC 319 en LATAM

Horario preliminar inicialHorario estelarPaíses LATAM
16:00 horas20:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
17:00 horas21:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
18:00 horas22:00 horasChile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
19:00 horas23:00 horasArgentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV u ONLINE UFC 319?

Como ocurre en otras oportunidades, para Chile y Argentina UFC 319 NO irá por TV, por ello todos los detalles del evento irán en exclusiva de forma ONLINE por la plataforma, DISNEY+ en su plan Premium.

Mientras que en el resto de Sudamérica; Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, la transmisión sí va por TV a través del canal, ESPN 5, y también de forma ONLINE por DISNEY+, exclusivamente en su plan Premium.

Cartelera de UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev

Estelares

  • Dricus Du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev: Pelea título de peso mediano.
  • Lerone Murphy vs. Aaron Pico: Peso pluma.
  • Geoff Neal vs. Carlos Prates: Peso wélter.
  • Jared Cannonier vs. Michael Page: Peso mediano.
  • Tim Elliott vs. Kai Asakura: Peso mosca.

Preliminares

  • Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk: Peso mediano.
  • Baysangur Susurkaev vs. Eric Nolan: Peso mediano.
  • Jessica Andrade vs. Loopy Godinez: Peso paja femenino.
  • Chase Hooper vs. Alexander Hernández: Peso ligero.
Preliminares iniciales

  • Edson Barboza vs. Drakkar Klose: Peso ligero.
  • Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev: Peso mediano.
  • Karine Silva vs. Dione Barbosa: Peso mosca femenino.
  • Alibi Idiris vs. Joseph Morales: Peso mosca.
