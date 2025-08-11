En plena fiebre por las MMA en Chile, con el viaje de Ignacio Bahamondes a nuestras tierras y con la pelea de Christopher “Tanker” Ewert en el Dana White’s Contender Series, los chilenos recibieron una importante noticia con respecto a uno de los eventos más esperados de las artes marciales mixtas, se trata de UFC Río.

El evento, que tiene lugar el próximo mes de octubre en Río de Janeiro, Brasil, confirmó en su cartelera la presencia de Vicente Luque (23-11-1), el chileno-brasileño volverá al octágono enfrentándose al argentino, Santiago Ponzinibbio (31-9).

¿Cuándo es UFC Río con Vicente Luque vs. Santiago Ponzinibbio?

UFC Río, evento a celebrarse en el Farmasi Arena de Río de Janeiro, Brasil, se llevará a cabo el próximo 11 de octubre del 2025 y en su estelar tiene al peleador local, Charles Oliveira, midiéndose frente a frente contra el verdugo del “Jaula” en su más reciente combate, el azerbaiyano, Rafael Fiziev.

Pelea con ánimos de revancha para Luque y Ponzinibbio:

Ambos peleadores llegan en un difícil presente deportivo cosechando más derrotas que triunfos en sus últimas participaciones sobre el octágono.

Luque, por un lado, viene de caer por sumisión ante Kevin Holland en el segundo round de su pelea celebrada en UFC 316, el pasado 7 de junio. Onceava derrota para el chileno-brasileño en su carrera y la cuarta entre sus últimos siete combates.

Vicente Luque vuelve al ring en octubre próximo en UFC Río. (Foto: Elsa/Getty Images)

Ponzinibbio, por otro lado, también cayó en mayo pasado, esta vez, contra Daniel Rodríguez en una nueva edición de UFC Fight Night, perdiendo así su por novena vez en su carrera y siendo la sexta entre sus últimos 9 combates en la empresa mayor de MMA.

Por ello, este encuentro entre ambos peleadores asoma como la opción final para cada uno de ellos de mantenerse relevantes en la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo.

