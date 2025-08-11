Tras su fallido debut en UFC 317, Christopher “Tanke” Ewert (7-0) tiene por fin la gran oportunidad que estaba buscando. Este martes 12 de agosto el peleador chileno de 31 años espera sellar su llegada a la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo cuando sea parte de la semana 1 del 2025 del Dana White’s Contender Series.

Formato donde peleadores de distintas partes del mundo se miden en el octágono ante la atenta mirada del propio Dana White, jefe de la compañía de MMA, por un contrato en UFC.

El “Tanke” enfrenta en la primera pelea de la jornada al peleador ruso Yuri “El oso polar ruso” Panferov (8-1) por la división mediano.

Disfruta del Dana White’s Contender Series completamente en vivo en el plan Premium de Disney+, ingresando al sitio disneyplus.com y contratándolo previo pago de 14.190 mensuales.

¿A qué hora pelea el “Tanke” Ewert en el DWCS?

El Dana White’s Contender Series se celebra este martes 12 de agosto a partir de las 19:00 horas de Chile en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada.

Por tanto, como el chileno pelea en el primer combate de la noche, se espera que salga alrededor de las mismas 19:00 horas al octágono para su tan esperado enfrentamiento.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver a Christopher Ewert en el Dana White’s Contender Series?

El evento, a diferencia de lo que ocurre con otros shows de UFC en Chile, NO irá por TV, ni ESPN, y la única forma de seguir al chileno durante su enfrentamiento será de forma ONLINE a través de las plataformas UFC Fight Pass o mediante el plan Premium de Disney+.

Cartelera del Dana White’s Contender Series, semana 1:

Ilian Bouafia vs. Neemias Santana: Peso mediano, evento central.

Ty Miller vs. Jimmy Drago: Peso wélter.

Baysangur Susurkaev vs. Murtaza Talha: Peso mediano.

George Mangos vs. Radley da Silva: Peso pluma.

Christopher Ewert vs. Yuri Panferov: Peso mediano.

Publicidad