Este fin de semana vuelve la acción de las artes marciales mixtas con la celebración de uno de los eventos más importantes del año, se trata de UFC 319, show numerado de MMA que enfrenta en la estelar al campeón de peso medio, el sudafricano, Dricus Du Plessis, contra el retador de origen árabe, Khamzat Chimaev.

Increíble velada a celebrarse en el United Center de Chicago, Estados Unidos y que cuenta con trece grandes combates en total, con grandes protagonistas de la disciplina como Lerone Murphy, Aaron Pico, Jared Cannonier y Michael Page, entre tantos otros. Conoce todos los detalles de este evento, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora inicia UFC 319?

UFC 319 se celebra este sábado 16 de agosto , a partir de las 18:00 horas con los combates iniciales, 20:00 horas en las preliminares, mientras que la cartelera estelar iniciará a partir de las 22:00 horas de Chile.

Horarios UFC 319 en LATAM

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 16:00 horas 20:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas 21:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING el evento UFC 319?

Como ocurre en otras oportunidades, para Chile y Argentina UFC 319 NO irá por TV, por ello todos los detalles del evento irán en exclusiva de forma ONLINE por la plataforma, DISNEY+ en su plan Premium.

Mientras que en el resto de Sudamérica; Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, la transmisión sí va por TV a través del canal, ESPN 5, y también de forma ONLINE por DISNEY+, exclusivamente en su plan Premium.

Cartelera de UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev

Estelares

Dricus Du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev: Pelea título de peso mediano.

Lerone Murphy vs. Aaron Pico: Peso pluma.

Geoff Neal vs. Carlos Prates: Peso wélter.

Jared Cannonier vs. Michael Page: Peso mediano.

Tim Elliott vs. Kai Asakura: Peso mosca.

Preliminares

Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk: Peso mediano.

Baysangur Susurkaev vs. Eric Nolan: Peso mediano.

Jessica Andrade vs. Loopy Godinez: Peso paja femenino.

Chase Hooper vs. Alexander Hernández: Peso ligero.

Preliminares iniciales