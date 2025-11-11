Desconvocado: la fuerte polémica que protagoniza Lamine Yamal en España

Lamine Yamal es protagonista de una polémica en la selección de España. El futbolista del Barcelona debía sumarse este lunes a la concentración de la Roja para los duelos clasificatorios contra Georgia y Turquía, pero terminó siendo desconvocado por el DT Luis de la Fuente.

La controversia se generó porque el delantero se sometió a un procedimiento sin consultar antes a los médicos del combinado de España. Hubo mucha molestia en la Federación Española de Fútbol, de donde se liberó un comunicado revelando los detalles de esta situación.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, dijeron.

“Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección, teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días”, sumaron.

Polémica: Lamine Yamal es desconvocado en España

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria“, informaron sobre Lamine Yamal.

Por su lado, el jugador no se ha referido a la situación. Tampoco el Barcelona. Por esta determinación, se perderá los partidos de España contra Georgia (sábado 15 de noviembre) y Turquía (martes 18).