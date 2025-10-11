Sí sí, Colombia: épico triunfo ante España para meterse en semifinales del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 de Chile ya conoce a su primer semifinalista luego de un partidazo. La tarde de este sábado Colombia sacó la tarea adelante y eliminó a España para meterse en la ronda de los cuatro mejores.

El elenco cafetalero, que venía de despachar a Ucrania en octavos, debió enfrentarse a uno de los candidatos al título. Y si bien no la tuvieron nada de fácil, una tarde dorada de Néiser Villarreal les permitió seguir con vida en el certamen.

Esto marca el dominio del fútbol sudamericano, que podría meter a otra selección más en la próxima fase. Eso sí, en la final se medirá con un europeo o hasta una revelación americana.

Colombia borra a España y es semifinalista del Mundial Sub 20

Colombia tuvo que luchar y mucho para poder meterse en las semifinales del Mundial Sub 20. Los Cafetaleros comenzaron ganando, pero España logró revertir y dejarle cuesta arriba las cosas, pero su héroe se hizo presente para asegurar el boleto a la próxima ronda.

Colombia eliminó a España y es semifinalista del Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

Fue en los 38′ minutos de juego cuando cayó la apertura de la cuenta para los colombianos. Una gran jugada colectiva terminó con un centro por debajo que Néiser Villarreal pinchó con lo justo para el 0 a 1, su tercer tanto en el certamen.

En el descanso, España se rearmó y salió con todo a buscar la remontada, la que lograron desde los 56′ con Rayane Belaid, quien apareció libre en el área para finiquitar balonazo y así poner el 1 a 1. Jan Virgili en los 59′ aumentó la diferencia y parecía sepultar a Colombia.

Pero Néiser Villarreal todavía tenía más que decir. En los 64′ el atacante recibió un tremendo pase filtrado para definir frente al arco y así dejar todo 2 a 2. De ahí en más todo fue suspenso en el Estadio Fiscal de Talca, donde se vivió un final de infarto.

Hubo que esperar hasta los 89′ para que las cosas se definieran. Todo gracias al goleador colombiano, que se avivó con una defensa mal parada y entró solo al área para el 2 a 3 definitivo que les da la clasificación.

Colombia logra meterse en las semifinales del Mundial Sub 20 de la mano de su gran figura. España se despide del torneo dejando un nivel que estuvo lejos del esperado y que de seguro traerá cambios.

¿Cuál será el rival de Colombia en semifinales del Mundial Sub 20?

Colombia ya está en las semifinales del Mundial Sub 20 y ahora espera para conocer a su rival. Este saldrá de la llave de cuartos de final entre México y Argentina, que se enfrentan este sábado 11 de septiembre a partir de las 20:00 horas.

¿Cuándo juega Colombia las semifinales del Mundial Sub 20?

A la espera de conocer a su rival, Colombia espera por las semifinales del Mundial Sub 20. El duelo ante el ganador del cruce entre México y Argentina está programado para el próximo miércoles 15 de octubre a partir de las 20:00 horas.