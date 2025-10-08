Este miércoles 8 de octubre continúa la actividad del Mundial Sub 20 Chile 2025 con la disputa de cuatro partidos por los octavos de final, que se disputarán en el Estadio Nacional y en el Fiscal de Talca, en ruta hacia la Final que se jugará el domingo 19.

En esta jornada habrá presencia de los tres equipos sudamericanos que siguen en carrera como Colombia que enfrentará a Sudáfrica, Argentina quien jugará contra Nigeria, además de Paraguay que chocará ante Noruega. Además de un duelo cinco estrellas entre dos favoritos, como Francia y Japón.

Mucha atención, pues si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 8 de octubre?

Según la calendarización que entregó la señal de Machasa sobre las transmisiones de la Copa del Mundo juvenil, el encuentro que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de Chilevisión, es el que enfrenta a Francia con Japón por octavos de final, este 8 de octubre a las 20:00 horas.

Adicionalmente, el duelo entre franceses y nipones en el Estadio Nacional será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Los juegos de la Copa del Mundo que van por CHV

Luego de emitir siete encuentros de la fase grupal del Mundial Sub 20, Chilevision confirmó que emitirá por sus pantallas tres encuentros de los octavos de final, a la espera de definir los encuentros que mostrará de acá a la Final del 19 de octubre en el Estadio Nacional.

Conoce los encuentros del Mundial Sub 20 que se verán GRATIS a continuación:

Japón vs. Francia: Miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas.

Miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas. Estados Unidos vs. Italia: Jueves 9 de octubre a las 16:30 horas.

