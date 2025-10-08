Es tendencia:
Mundial Sub 20

El partidazo de octavos de final del Mundial Sub 20 que va por TV abierta HOY 8 de octubre

Nueva jornada de actividad en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 y en nuestro país podrás ver un partidazo por TV abierta desde el Estadio Nacional.

Por Alfonso Zúñiga

Nueva jornada por octavos de final del Mundial Sub 20.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTNueva jornada por octavos de final del Mundial Sub 20.

Este miércoles 8 de octubre continúa la actividad del Mundial Sub 20 Chile 2025 con la disputa de cuatro partidos por los octavos de final, que se disputarán en el Estadio Nacional y en el Fiscal de Talca, en ruta hacia la Final que se jugará el domingo 19.

En esta jornada habrá presencia de los tres equipos sudamericanos que siguen en carrera como Colombia que enfrentará a Sudáfrica, Argentina quien jugará contra Nigeria, además de Paraguay que chocará ante Noruega. Además de un duelo cinco estrellas entre dos favoritos, como Francia y Japón.

Mucha atención, pues si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

No son todos: Los juegos por octavos de final del Mundial Sub 20 que van por TV abierta

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 8 de octubre?

Según la calendarización que entregó la señal de Machasa sobre las transmisiones de la Copa del Mundo juvenil, el encuentro que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de Chilevisión, es el que enfrenta a Francia con Japón por octavos de final, este 8 de octubre a las 20:00 horas.

Adicionalmente, el duelo entre franceses y nipones en el Estadio Nacional será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Los juegos de la Copa del Mundo que van por CHV

Luego de emitir siete encuentros de la fase grupal del Mundial Sub 20, Chilevision confirmó que emitirá por sus pantallas tres encuentros de los octavos de final, a la espera de definir los encuentros que mostrará de acá a la Final del 19 de octubre en el Estadio Nacional.

Conoce los encuentros del Mundial Sub 20 que se verán GRATIS a continuación:

  • Japón vs. Francia: Miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas.
  • Estados Unidos vs. Italia: Jueves 9 de octubre a las 16:30 horas.
