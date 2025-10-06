A partir de este martes 7 de octubre comienza el tramo final del Mundial Sub 20 Chile 2025, con la disputa de los octavos de final y encuentros en las sedes de Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca, en un trayecto que va rumbo a la Final del domingo 19.

Quien formará parte, de forma milagrosa, en esta instancia es la Selección Chilena que dirige el “métrico” Nicolás Córdova, que se trasladará hasta el Estadio Elías Figueroa de la ciudad puerto, donde se enfrentará a México. Este juego se transmitirá en vivo y de forma gratuita por las pantallas de CHV.

No obstante, esta noticia no se repite con el resto de la competición, ya que Chilevisión no emitirá el torneo completo y los derechos completos de la competición pertenecen a DirecTV, la cual transmitirá todos los encuentros a través de sus canales DSports en TV y la plataforma DGO por streaming.

Si quieres saber qué otros partidos de los octavos de final del Mundial Sub 20, además del de La Roja, se podrán ver por CHV, a continuación, te mostramos la lista completa.

Los juegos por octavos de final del Mundial Sub-20 que van por CHV:

Adicional al encuentro de La Roja Juvenil, dos duelos más irán sin costo extra por la TV abierta, en total son:

Chile vs. México: Martes 7 de octubre a las 20:00 horas.

Martes 7 de octubre a las 20:00 horas. Japón vs. Francia: Miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas.

Miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas. Estados Unidos vs. Italia: Jueves 9 de octubre a las 16:30 horas.

Además de la señal de televisión de CHV, estos tres encuentros por octavos de final del Mundial sub 20 irán por las plataformas digitales del canal completamente gratis, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.