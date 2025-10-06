La Selección Chilena sub 20 clasificó de forma inesperada a octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en territorio nacional, luego de caer frente a Egipto por 2 a 1, logrando su paso a la siguiente etapa por la cantidad de tarjetas amarillas.

Por lo que ahora, los dirigidos por Nicolás Córdova deberán enfrentar un duelo definitorio contra la selección mexicana en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la clasificación a cuartos de final de la cita mundialista.

¿Dónde ver por TV y ONLINE el partido de Chile vs. México?

El esperado encuentro se disputará este martes 7 de octubre a las 20:00 horas. La transmisión por TV estará a cargo de Chilevisión en señal abierta y DSports en cable. Mientras que por señal online, el partido se podrá ver por las plataformas de Chilevisión.cl, MiCHV y DGO.

La Roja se juega la clasificación a cuartos de final/Photosport

El presente de Chile en el Mundial Sub 20

Los dirigidos por Nicolás Córdova tendrán que enfrentar un tenso duelo contra la Selección Mexicana que viene de empatar con España y Brasil, logrando clasificar a la siguiente fase tras sumar una victoria por la cuenta mínima contra la Selección de Marruecos.

Mientras que la Roja perdió dos partidos contra Japón y Egipto, sumando una victoria contra Nueva Zelanda.

Estos resultados produjeron un triple empate en el Grupo A en donde Chile junto al equipo del Nilo y los oceánicos sumaron tres puntos, lo cual se resolvió por el número de tarjetas amarillas, permitiendo que el equipo nacional clasifique en el segundo lugar del grupo.

Postpartido, Córdova señaló: “Yo respondí que tengo otras métricas. Si la gente quiere hacer leña de eso, qué puedo hacer. Yo siempre respondo de fútbol y con argumentos”.

“La realidad es que otra vez fallamos en la definición. Ellos se jugaron sus chances y ahora veremos qué pasa con las diferencias”.

