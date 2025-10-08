Gilberto Mora y México sub 20 están en los cuartos de final del Mundial de Chile 2025, tras eliminar a la selección chilena con goleada por 1-4 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Como ya es costumbre, la figura azteca de 16 años cumplió un buen desempeño en El Tri.

Tras el pitazo final, el jugador de los registros de Xolos de Tijuana le pegó palos a Chile. Es que en la previa del partido se viralizó un meme que llamaba a La Roja a “hacer mermelada de mora”, en un juego de palabras por el apellido del azteca.

“Ese tipo de cosas te motivan más y tratas de pensar: pues vamos a ver mañana o el día del partido, a ver si es cierto…“, dijo Mora a la transmisión de TUDN.

Mora tiene 16 años, pero no pesca las redes sociales

Agregó que “casi siempre lo tomo como con risa, no me genera mucho enojo o algo así, presión ni nada, por algo lo ponen, yo creo que se dan cuenta del jugador que soy y por eso lo hacen; entonces lo único que me llama la atención a mí es lo que tengo que hacer dentro del campo y disfrutar del partido“.

La respuesta de Gilberto Mora tras eliminar a Chile con México sub 20.

“La verdad que no me gusta escuchar redes sociales ni eso, sí sé que se está hablando de mí, pero la verdad no me enfoco mucho en eso ni le presto mucha atención“, complementó.

Asimismo, en zona mixta una de las grandes figura del Mundial Sub 20 expuso que “jugamos muy bien este partido. Supimos manejar los tiempos muy bien. Agradecido con el grupo, se hizo un gran partido“.

“Trato de disfrutar cada momento con mis compañeros, mostrar en la cancha mi fútbol y ser feliz dentro del campo”, sentenció Mora, quien ya piensa en Argentina o Nigeria.