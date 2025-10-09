Todo definido. En el Estadio El Teniente de Rancagua culminó la disputa de los octavos de final en el Mundial Sub 20 Chile 2025, donde restaba por conocer al último equipo en meterse en la próxima fase, con el duelo entre Marruecos y Corea del Sur.

En un cotejo de altísima tensión, fueron los africanos quienes abrieron la cuenta muy temprano luego del autogol que anotó Shin Min-Ha (8′), mientras que al comienzo del segundo lapso, Yassir Zabiri (58′) amplió la ventaja, que se redujo sobre el final tras un penal que convirtió Tae-Won Kim (90+6′).

Al final, Marruecos supo defenderse ante los embates surcoreanos y se quedaron con el último pasaje para los cuartos de final, donde enfrentarán a Estados Unidos en duelo que se disputará en el mismo escenario de esta jornada.

Así queda el cuadro de los cuartos de final del Mundial Sub 20

Este fin de semana, entre el sábado 11 y domingo 12 de octubre, se jugarán en las cuatro sedes que reciben el torneo, como Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, los encuentros para definir a los cuatro semifinalistas que seguirán hasta el término del certamen, ya sea por el título o el tercer puesto.

En la parte alta del cuadro aparecen los últimos representantes sudamericanos en el Mundial Sub 20. Es el caso de Argentina, que ganó sus cuatro juegos y se medirá con el verdugo de Chile, como es México. A la Albiceleste se suma Colombia que enfrentará a una potencia como España.

Publicidad

Publicidad

Mientras que en la zona baja están los otros dos equipos europeos que quedan en competencia como Francia y la sorpresa Noruega que se verán las caras, para culminar con la llave antes mencionada entre Estados Unidos y Marruecos. De acá saldrán los cuatro mejores del campeonato.

ver también El mensaje de Japón a todo Chile tras quedar eliminado del Mundial Sub 20

La programación de la próxima ronda de la Copa del Mundo Juvenil

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

España vs. Colombia / 17:00 horas / Estadio Fiscal de Talca

Argentina vs. México / 20:00 horas / Estadio Nacional

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Estados Unidos vs. Marruecos / 17:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

Francia vs. Noruega / 20:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Publicidad