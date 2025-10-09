Una de las historias que más llamó la atención durante el desarrollo del Mundial Sub 20 fue el presunto vínculo familiar que Benjamín Cremaschi, una de las figuras de la selección de Estados Unidos, tenía con una leyenda del fútbol chileno como Atilio Cremaschi.

Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que tanto el jugador de Inter Miami como de la familia del ídolo máximo de Unión Española negaran este lazo. Así las cosas, el atacante se enfocó en lo futbolístico y en comandar a su país en el duelo ante Italia, en Rancagua, por octavos de final.

Estados Unidos sigue con vida en Mundial Sub 20

Pese a la sorpresiva derrota que tuvo en fase de grupos con Sudáfrica, donde jugó con equipo alternativo, los norteamericanos eran los favoritos para pasar y desde un primer momento lo hicieron notar, precisamente con Benja Cremaschi como figura.

En el minuto 15, apareció en el área chica luego de un tiro de esquina para aprovechar un rebote y anotar la primera cifra a favor de Estados Unidos, quien no fue hasta el tramo final del lance que logró sacar amplia ventaja sobre Italia.

Un preciso tiro libre de Niko Tsakiris (79′) y un arranque en velocidad de Cremaschi (90′), terminaron por consumar un categórico 3-0 a favor de las “Barras y Estrellas” para asegurar su lugar en los cuartos de final del Mundial Sub 20.

¿Quién será su próximo rival?

Ahora, Estados Unidos deberá esperar al vencedor del duelo que sostendrán la noche de este jueves Marruecos y Corea del Sur en Rancagua. El duelo por cuartos de final del Mundial Sub 20 se jugará el domingo 12 de octubre desde las 17:00 horas en el Estadio El Teniente.