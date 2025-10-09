Benjamin Cremaschi es una de las grandes figuras del Mundial Sub 20, donde el centrocampista se ha convertido en una pieza fundamental de la escuadra de Estados Unidos. Pero también, su nombre despertó la curiosidad de los hinchas chilenos sobre una posible conexión con el país y un parentesco con el histórico Atilio Cremaschi.

A pesar de que el propio jugador descartó el parentesco, esa es solo una parte de la historia. “Tengo dos abuelos. Uno es Horacio Cremaschi y el otro es César Lara. No sé por qué, capaz por el apellido. Nunca dije que era mi abuelo. Sé que es una persona muy querida acá en Chile, pero no tengo relación con él. No tengo nada de sangre chilena”, explicó Benjamin.

La conexión de Benjamin Cremaschi con Chile

En conversación con El Deportivo, Atilio Cremaschi, hijo del histórico futbolista chileno, señaló: “Los bisabuelos de Benjamín viajaron en el año 1900 en un barco desde Italia a Buenos Aires. Ahí empezaron a distribuirse alrededor de Argentina y Chile. Los abuelos de Benjamín se situaron en Mendoza y mi abuelo se fue a Punta Arenas”.

Benjamín es una de las figuras del Mundial / Photosport

ver también Pudo jugar por Argentina, eligió a Estados Unidos y debutó con un triplete en el Mundial Sub 20

Eso marcó que el asentamiento de la familia por ambos lados de la cordillera. Por una parte, el lado de Benjamín en Mendoza y por otra, el de Atilio desde Magallanes. “Toda la familia es vitivinícola. Ellos en Mendoza, y los Cremaschi Furlotti, en la zona de San Javier, aquí en Chile. Toda esa gama es parte de un mismo árbol genealógico, el de los Cremaschi que partió de Italia a Sudamérica”.

“Nosotros no tenemos contacto con la familia de Mendoza. Años atrás, a mí me entregaron el árbol genealógico de la familia que viajó de Italia y ahí aparecemos como parientes lejanos”.

Publicidad

Publicidad

El jugador de la Selección de Estados Unidos no tiene lazo directo con el histórico delantero chileno, ni tampoco comparte familiares directos.