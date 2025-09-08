La selección chilena vivió una dura caída en el regreso de las clasificatorias del Mundial 2026 contra Brasil, donde los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron con un contundente 3 a 0 en el inicio de la nueva era de la Roja.

A pesar de que la selección tristemente no tiene opciones matemáticas de llegar a la cita mundialista, las últimas fechas frente a la verdeamarela y Uruguay servirán para proyectar a los jugadores que pueden liderar el nuevo proceso.

Frente a esto, un bicampeón del mundo tuvo unas contundentes palabras para referirse al duro presente de la selección chilena que suma un tercer mundial consecutivo sin clasificar.

Campeón del Mundo habla del presente de la Roja

El ex portero Claudio Taffarel, Campeón del Mundo en la categoría Sub 20 en 1985 y luego con la selección adulta en 1994, es actualmente parte del cuerpo técnico del Carlo Ancelotti, DT de Brasil, quien en conversación con AS lanzó su análisis sobre cómo ve a Chile.

Claudio Taffarel habló de la nueva selección chilena/Getty Images)

Con pasado en clubes como Internacional, Atlético Mineiro, Parma y Galatasaray S. K., el ex seleccionado brasileño señaló: “Creo que fue una buena actuación jugando aquí en Maracaná, en esta situación. Vi a todo Chile así. Un equipo joven, que creo que de aquí en adelante va a dar muchas alegrías”.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea añade que piensa que la Selección Chilena puede volver al pedestal en el que se encontraba hace algunos años. “Volverá a rescatar aquel gran fútbol que siempre tuvieron en todos los periodos y en algunos no muy distantes. Chile siempre fue una potencia muy grande en el fútbol y espero que vuelva”.

ver también La Roja se juega más que el orgullo: si no le gana a Uruguay puede ser la peor selección chilena en la historia

El Campeón Mundial con Brasil habló de la nueva selección chilena/Getty Images)

La nueva selección chilena

Tras la renuncia de Ricardo Gareca, Nicolás Córdova asumió el cargo como DT en donde en su primera nómina sorprendió a muchos al dejar fuera a las figuras de la Generación Dorada, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Publicidad

Publicidad

También dejó fuera a quien venía siendo el portero titular de la selección tras el retiro de Claudio Bravo, Brayan Cortés, y llamó nuevamente al jugador del Derby County, Ben Brereton Díaz.