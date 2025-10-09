Chile vuelve a la cancha tras el fracaso de las Eliminatorias y lo hace con un partido amistoso en condición de local, donde se enfrentará a Perú en un nuevo Clásico del Pacífico.

La Roja se reúne nuevamente pensando en el próximo proceso de cara a la Copa del Mundo de 2030. Todavía sin entrenador y con Nicolás Córdova trabajando en los últimos días en la Sub 20, es Sebastián Miranda quien estará al mando ante los del Rímac.

¿Dónde ver a Chile vs Perú?

El amistoso de La Roja será transmitido en TV abierta en Chilevisión, mientras en el cable será dado por ESPN. Además, estará disponible en las plataformas digitales de CHV y en el streaming Disney+.

¿A qué hora es el amistoso?

El partido de Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las novedades de La Roja

Desde que asumieron el interinato, primero Nicolás Córdova y ahora Sebastián Miranda, la consigna ha sido proyectar a una selección joven, que pueda ser participe de las próximas Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Desde el nuevo criterio para las nominaciones, han aparecido algunas caras nuevas que intentan hacerse un lugar en La Roja. En la última convocatoria aparecieron Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Francisco Salinas (Coquimbo), Ian Garguez (Palestino) y Agustín Arce (Limache).

Perú también vive un momento similar al de Chile, sin haber podido clasificar a la Copa del Mundo del 2026 y en la búsqueda de un nuevo director técnico para el siguiente proceso. Por esta razón, en La Florida serán dirigidos por Manuel Barreto.