La Roja

La selección chilena recibe un golpe bajo por “culpa” de Manuel Pellegrini: “Cuestión de tiempo…”

En la prensa española aseguran que está muy cerca de realizarse la renovación del entrenador chileno con Real Betis.

Por Carlos Silva Rojas

El sueño de la Roja es contar con Manuel Pellegrini como DT.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTEl sueño de la Roja es contar con Manuel Pellegrini como DT.

El eterno sueño de los hinchas de la selección chilena es que de una vez por todas el entrenador Manuel Pellegrini se haga cargo del equipo nacional, y ahora surge una esperanza porque se acaba su contrato con Real Betis.

El Ingeniero tiene vínculo con el cuadro sevillano hasta finales de la temporada en curso, es decir, junio de 2026, por ende tras ello puede hacerse cargo por fin de la Roja.

Sin embargo, Pellegrini nunca ha querido venir a entrenar a la Selección y desde España avisan que la renovación con el cuadro albiverde está al caer.

Prensa española especula de una pronta renovación de Manuel Pellegrini en Betis

Estadio Deportivo, diario de Sevilla, dio a conocer que la extensión del vínculo de Pellegrini con Betis se puede dar en el corto plazo, con lo que el deseo de la selección chilena una vez más quedará en nada.

“La fe en Pellegrini se mantiene intacta y más a tenor del nivel del equipo en el presente curso y, como dejan entrever a Estadio, aún no cunde el optimismo. De hecho, hay voces que deslizan que la ampliación se trata de una cuestión de tiempo y que terminará por producirse“, señaló el citado medio.

Manuel Pellegrini está cerca de renovar en Betis. Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT

Luego, se cuelgan de las declaraciones del director deportivo de Betis, Manu Fajardo, quien en el programa Informe Morrocotudo habló del DT chileno.

“La renovación llegará en el momento adecuadoCuando llegue el momento, como en otros asuntos, tengo que dar mi opinión al respecto“, dijo el doctor Fajardo.

Por último, el directivo no se guardó nada para alabar al Ingeniero: “para mí es el mejor entrenador de la historia del Betis, porque ha consolidado al club en Europa después de una época inestable y ha demostrado una capacidad para gestionar el vestuario extraordinaria”.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en partido amistoso por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

