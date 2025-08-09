El histórico de la Selección Chilena Mark González asumió un nuevo desafío en su carrera y participará en esperado Mundial de Fútbol, pero a diferencia de los organizados por la FIFA, este tendrá como participantes netamente a influencers.

El jugador que inició su carrera en Universidad Católica y pasó en equipos como el Liverpool, Real Sociedad, Real Betis, CSKA Moscú y Colo Colo es parte del combinado nacional e irá en la categoría de leyenda.

El Mundial de Influencers se jugará en septiembre en Malasia, siendo la primera edición de la cita planetaria de este equipo en donde solamente pueden jugar creadores de contenido que tengan más de 500 mil seguidores en general. Además de 2 mujeres deben ser parte del plantel.

La nueva etapa en la carrera de Mark González

En conversación con LUN, el exseleccionado nacional se refirió a este nuevo desafío. “Siempre trato de mantenerme activo de una u otra manera. El último desafío, mucho más exigente, fue en marzo, cuando jugué en un partido de leyendas de Liverpool. Y bueno, siempre estoy participando de alguna pichanga”.

A pesar de ser un mundial para creadores de contenido, Mark, que va como leyenda deportiva, comentó que aún no se sumerge completamente en el mundo de las redes sociales. “De hecho, soy más fome para subir cosas. A pesar de que tengo harto contenido, a veces me da como flojera y no entiendo mucho”.

“Hoy en día como que la cosa ya está súper avanzada y yo me quedé estancando. Sé que tengo que actualizarme, porque hoy todo es a través de las redes sociales, así que tendré que ponerme las pilas”, agregó.

Asimismo, sobre el esperado mundial y como ve al plantel, el ex Liverpool comentó: “Chile tiene un tremendo equipo. Los vi jugar y después entrené con ellos, así que reitero mi opinión de que hay tremendos jugadores y buenos para la pelota. Creo que hay equipo de sobra para perfectamente ir a pelear este mundial”.

