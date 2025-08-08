El quinto penal de la selección chilena en la final de la Copa América 2015 vuelve a ser un misterio, sólo unas semanas después que Ángelo Henríquez asegurara que él iba a ejecutar el lanzamiento, por orden de Jorge Sampaoli, pero sobre la misma lo había pedido Marcelo Díaz.

Es que en un ping-pong con La Arenga del Abuelo, Jean Beausejour aseguró que él iba a tirar el penal tras el turno de Alexis Sánchez (en la final de Copa América Centenario 2016, Bose marcó el cuarto tiro de La Roja desde los doce pasos, en el 3-2 parcial).

“¿Quién tiraba el quinto penal el 2015? Yo. Le iba a pegar como le pegué después en la Copa Centenario. Era gol“, dijo Beausejour en la conversación con Maks Cárdenas.

Incluso, el ex lateral, volante y puntero izquierdo de la selección chilena manifestó que “sí, Alexis me quitó la gloria. Eso es algo que tengo adentro y que no lo he podido sacar“.

Beausejour contradice versión que se conocía hasta ahora

Cabe recordar que ese 4 de julio de 2015, en el Estadio Nacional de Santiago, La Roja derrotó por penales a Argentina (4-1) y se coronó campeona de Copa América.

La tanda se ordenó con gol de Matías Fernández, Lionel Messi y Arturo Vidal. Falló Gonzalo Higuaín, marcó Charles Aránguiz y erró Éver Banega. Alexis Sánchez se la picó a Sergio Romero para decretar el tanto del 4-1 definitivo, desatando la fiesta en Ñuñoa y todo el país.

A principios de julio pasado, Ángelo Henríquez había manifestado que “me acuerdo que dicen: ¿el quinto quién lo patea? Y Sampaoli me nombra a mí, me dice: tú, Ángelo. Yo estaba decidido, pensé que no podía arrugar, que tenía que ir y patear”.

“Al final Marcelo Díaz levantó la voz y dijo ‘yo lo pateo, yo lo quiero patear’. Yo era el más chico y tenía que aceptarlo no más. Yo al final iba sexto, pero se ganó en el cuarto”, sentenció Henríquez abriendo las dudas por el contraste con la versión de Beausejour.

