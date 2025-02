Una de las grandes figuras de la denominada ‘selección dorada’ de Chile fue Jean Beausejour, el exfutbolista con pasado en clubes como Colo Colo, Universidad de Chile y Wigan Athletic F. C. se sinceró sobre su exitosa carrera y se refirió a un recordado cruce con otro de los históricos, Arturo Vidal.

En conversación con Megadeportes, el lateral que se retiró el 2021 en Coquimbo Unido, habló sobre los grandes momentos de su carrera, refiriéndose también a los jugadores con quienes compartió cancha y logró importantes palmares como la Copa América y la Copa América Bicentenario.

Beausejour recuerda cruce con Vidal

El exjugador se refirió a su actitud frente a las discusiones con sus excompañeros de cancha. “Quieras o no hay cariño, hay vínculo, lo que he tratado de hacer es no tener comunicación, ahora es mucho más fácil porque no queda nadie”.

Asimismo, fue consultado por su discusión con Arturo Vidal, quien se refirió a finales del 2024 a sus excompañeros de la Roja y actuales comentaristas deportivos, Mauricio Pinilla y Jean Beausejour, señalando a tras el partido de Chile contra Venezuela.

“Ellos que estuvieron acá podrían dar más consejos y no atacar tanto, porque los jóvenes sufren. La Selección no es Brasil ni Argentina. Acá hay que lucharla porque o sino no se clasifica”.

“Tuvimos un cruce, para mi fue eso. Él dijo su opinión, yo dije la mía después tuvimos la oportunidad de, como hay cariño, de hablarlo personalmente como creía que tenía que ser y tan amigos como antes”, explicó Beausejour.