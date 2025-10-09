Arturo Vidal está en centro de la noticia de Colo Colo luego de poner en duda su futuro en el club. Pese a que el bicampeón tiene contrato por todo el próximo año 2026, fue él quien aseguró que es algo que todavía está meditando.

Sin ir más lejos, luego de caída de los albos en el amistoso ante Deportes Puerto Montt en el sur dejó en claro cuales son sus condiciones para que siga siendo jugador del Cacique en la temporada que se viene.

“Si para el próximo año Colo Colo no clasifica los objetivos, seguramente me tendré que sentar con el presidente y veremos la mejor opción, los mejores caminos. No es una opción que cualquier jugador la podría tomar, yo la tomo porque soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto”, declaró el bicampeón de América.

ver también Arturo Vidal pone sus condiciones para quedarse en Colo Colo: “Si no lo logramos seguramente me…”

Revelan datos claves del posible adiós de Vidal

Uno que tuvo acceso a valiosa información en todo este asunto fue Jaime Vera, DT de Puerto Montt, quien compartió el almuerzo con la delegación alba en la Región de Los Lagos.

En charla con sitio BolaVip Chile el Pillo aseguró que “por lo que vi, estuve almorzando con toda la gente, hay un respeto único por Arturo. Creo que es un referente sumamente importante para todos los jugadores más jóvenes. Yo lo vi jugar ahora en vivo y está absolutamente vigente. Creo que sigue siendo el aporte que todos esperábamos”.

“Todo lo que ha demostrado en su carrera futbolística lo sigue manteniendo intacto y uno espera que siga en el club porque es de Colo Colo, es de nacimiento ahí. Entonces uno siempre espera que todos los referentes que han marcado historia en el club, se queden para siempre en el club”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal tiene vinculo por un año más en Colo Colo, pero sigue sin decidir si continuará en el club. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Vera reveló que “Aníbal Mosa dijo que contaban con Arturo, así que no creo que haya un problema en ese caso, están todos contentos. Yo incluso hablé con Daniel Morón”.

“Le decía cómo ha visto la permanencia de Arturo y me dice ‘Arturo es extraordinario, porque toda la gente lo espera, siempre tiene voluntad para todo y es un referente muy importante para nosotros y para los jugadores que vienen emergiendo’”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el DT de Puerto Montt afirmó que “Vidal está muy bien considerado en el club, a mí no me cabe duda de eso, porque yo conozco bien a Arturo y sé la clase de persona que es”.

ver también Referente de Colo Colo le pide a Vidal que deje de llorar: “El líder nunca tiene que abandonar el barco”

Los números de Arturo Vidal en este 2025 con Colo Colo

En esta presente temporada el King ha jugado un total de 23 partidos, siendo 15 por la Liga de Primera, cinco por Copa Libertadores, dos en Copa Chile y uno en la Supercopa. Registra tres goles y una asistencia en 1582 minutos de acción.