Arturo Vidal se puso los focos encima en Colo Colo luego de sus sorpresivas declaraciones sobre su futuro. Pese a que por contrato el King ya tiene asegurado seguir para la temporada 2026, fue el propio volante quien puso en duda su continuidad.

“Sí, renové. Me hubiese gustado que fuera de otra forma. Pero no he tomado la decisión, a fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Ahí tomaremos la decisión”, aseguró el bicampeón de América.

Además, el Rey Arturo declaró que “no sería justo quedar fuera de las copas, sería feo, un fracaso. Quedan muchos partidos para ir el próximo año con todo. Por eso, depende mucho lo de este año pensando en el próximo, nunca voy a ser un estorbo para mi equipo, sino que ayudaré al equipo que amo”.

La respuesta de Ortiz a los dichos de Vidal

Estas palabras tuvieron la réplica de Fernando Ortiz, entrenador del Cacique, quien luego de la derrota por 2-1 ante Puerto Montt afirmó a los medios que “Arturo es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno. Hoy, desde mi parte, lo exprimo en todos sentidos y también sus compañeros”.

“Tendrá su opinión respecto a su futuro. Cualquier jugador lo quisiera tener y él verá si quiere hablar con el presidente. Pero yo estoy feliz de contar con él en la plantilla”, agregó.

Fernando Ortiz dejó en claro que está feliz de tener a Arturo Vidal en el Cacique. | Foto: Colo Colo.

Para cerrar y apuntando a los próximos desafíos en el torneo, el argentino concluyó que “el objetivo más rápido es Coquimbo, no nos podemos desvía de eso. Sabemos que estamos a puntos de poder clasificar, pero esa es la idea”.

Los números de Arturo Vidal en Colo Colo

En esta temporada 2025 el King ha jugado un total de 23 partidos, siendo 15 por la Liga de Primera, cinco por Copa Libertadores, dos en Copa Chile y uno en la Supercopa. Suma tres goles y una asistencia en 1582 minutos de acción.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro del Popular será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas. Este compromiso será válido por la fecha 24.

