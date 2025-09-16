Colo Colo todavía se lamenta la amarga derrota por 3-0 en manos de Universidad de Chile en la final de la Supercopa, disputado el pasado domingo en el estadio Santa Laura.

Pese a salir con rabia del reducto de la comuna de Independencia, Arturo Vidal tuvo un motivo para celebrar un importante acuerdo que beneficia su carrera deportiva.

Esto porque, según el diario La Tercera, tras perder con la U el King alcanzó los minutos para su renovación de contrato con Colo Colo, lo que lo asegura por una temporada más en el club.

Algo que divide a la dirigencia de Blanco y Negro, donde no están conformes con el rendimiento del jugador y por el alto salario que significa mantenerlo dentro en el estadio Monumental.

Arturo Vidal sumó los minutos para la renovación automática en la goleada contra la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Cuándo renovó Arturo Vidal en Colo Colo?

El diario La Tercera confirma la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo, pese a la mala temporada que ha tenido en el club, algo que se confirmó al sumar minutos en la Supercopa contra Universidad de Chile.

“Lo cierto es que, a pesar de este difícil momento, Vidal ya logró resolver un objetivo: continuar en Colo Colo la próxima temporada. Irónicamente, la goleada de la U le trajo al oriundo de San Joaquín el beneficio de renovar automáticamente por otra temporada su contrato con los albos“, explican.

En ese sentido, aseguran que “la cláusula firmada en su último contrato establece que debe jugar la mitad de los 37 partidos que sumaban los encuentros de la Copa Libertadores, Liga de Primera y Supercopa (no se contabilizó la Copa Chile). Una renovación que en la interna de Blanco y Negro no satisface a todos sus integrantes”, detallan.

¿Cuánto gana Arturo Vidal en Colo Colo?

Dentro de la renovación revelada de Arturo Vidal, se dio a conocer que parte de la dirigencia de Colo Colo no está conforme con los montos establecidos en el contrato, teniendo en cuenta su alto valor.

“Actualmente, Vidal percibe un salario de $120 millones mensuales, bonos cercanos a los US$ 200 mil y un total de US$ 1,4 millones por temporada, consolidándose como el jugador mejor pagado del plantel. Solo por estampar la firma en la extensión para este año, el mediocampista aseguró otros US$ 100 mil”, destacan.