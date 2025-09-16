Colo Colo tuvo un fin de semana para el olvido, al caer por 3-0 ante Universidad de Chile en la Supercopa 2025 en el estadio Santa Laura.

Un amargo y catastrófico debut para Fernando Ortiz, que quiso plantear un partido de igual a igual ante Gustavo Álvarez, con un resultado negativo en su estreno.

Un partido que caló hondo para un ídolo e histórico del Cacique, que ya sepulta para siempre el centenario donde las opciones de ganar un título son nulas.

Ídolo de Colo Colo sepulta para siempre el centenario

El Popular tiene tarea para el regreso de las Fiestas Patrias, donde ha perdido terreno en la Liga de Primera y debe pelear sí o sí un puesto en las copas internacionales para 2026.

De hecho, el vínculo con el nuevo DT puede ser revisado y finiquitado mucho antes, lo que puede cambiar el panorama al interior del equipo. Lo que sumado a la caída en la Supercopa, sepultan para siempre lo que debía ser un año de festejos y recuerdos.

Así lo expresó Gabriel Coca Mendoza, uno de los ídolos del cuadro de Macul quien en conversación con ADN Radio “agradeció” porque el último Superclásico no terminó en goleada.

“Se jugó mal, no se vio nada. Después de la expulsión, gracias a Dios no nos metieron más goles”, comentó el exjugador en la emisora. De hecho, ya sentenció para siempre el centenario albo.

Colo Colo cayó ante Universidad de Chile en la Supercopa en Santa Laura. Foto: Photosport.

“Todo este año centenario ha sido para el olvido. Todo, desde que inició hasta ahora que estamos en septiembre y seguimos haciendo las cosas como no se deben“, dijo.

“Debería haber sido un año lleno de gloria, pero será recordado como el fiasco de la institución”, puntualizó el Coca.

Y sobre Fernando Ortiz, el nuevo técnico, solo pide paciencia, como también no dejarse llevar por sus números. “Hay que esperar, lleva poco tiempo el hombre. No hay que ver lo que hizo anteriormente, hay que desear que este nuevo proceso sea lo mejor para Colo Colo”, cerró el ídolo del Cacique.

