En Colo Colo la crisis es total y se agudizó después de lo sucedido en la Supercopa, ante Universidad de Chile, en la que el equipo fue goleado y el nuevo DT Fernando Ortiz partió con el pie izquierdo.

Un asunto que Lucas Wilchez, ex jugador de los albos, analizó en profundidad en conversación con Redgol, asegurando que la dirigencia del Cacique tiene que pasar la podadora con muchos futbolistas.

“Yo creo que debe haber limpieza importante de plantel”, manifiesta de entrada y se anima a dar un nombre que quizás no es el primer apuntad por los hinchas.

“Marquitos Bolados cumplió un ciclo, no puede ser que jueguen 5 o 6 partidos bien y le renueven”, manifiesta quien estuviera en el Monumental entre el 2010 y el 2012.

Marcos Bolados fue puesto como “niño símbolo” de jugadores que deben irse de Colo Colo

Eso sí, piensa que otros cuestionados deben seguir. “Vidal tiene otra jerarquía, poniéndolo bien puede estar a la altura, ser la bandera del club. Eso lo debe ver día a día el Tano, después de la lesión no fue el mismo, le está costando, pero tiene otra espalda en comparación a Bolados”, señala.

Colo Colo debe armar un plantel para pelear copas internacionales

Wilchez piensa que la dirigencia tiene mucha responsabilidad. “Después opino que esto es una pirámide, la cabeza, lo principal que son los de Blanco y Negro, deben replantearse un montón de cosas para que el club pueda crecer. Luego el plantel se debe restaurar, muchos cumplieron un ciclo”, sostiene.

“Mosa es el primero, pero debe haber otra clase de gestión en el club, más integral, como club social. Después pensar en el equipo de acá a 10 años. Colo Colo es súper grande en América, pero en cierta manera parece un club chico por sus dirigentes, no se compite por torneos internacionales. Eso le duele al hincha”, aclara.

Además pide sostener a Ortiz y no crucificarlo por su debut espantoso en la Supercopa. “Si le presentaron un proyecto a Ortiz y el DT aceptó las condiciones, van a tener que dejarlo”, manifiesta.

“Hay que pensar a largo plazo, que respalden al DT que realmente quieren. Que le den la posibilidad de laburar, aunque esté complicado entrar a una copa para el próximo año”, cerró Wilchez.