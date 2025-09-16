Claudio Borghi sorprende con fuerte frase sobre el más criticado de Colo Colo: “Otros no lo…”

Colo Colo pasa por un pésimo momento deportivo y ni el cambio de entrenador lo cambió, porque el pasado domingo debutó el DT Fernando Ortiz, y los albos sufrieron un papelón ante Universidad de Chile.

Los azules se aprovecharon del mal momento del Cacique y se impusieron por un claro 3-0 en Santa Laura, en duelo válido por la Supercopa.

Uno de los apuntados en Colo Colo tras el revés fue el capitán Esteban Pavez, por su triste rendimiento en la temporada, sin embargo, tiene un defensor.

Claudio Borghi defiende a Esteban Pavez en Colo Colo

El momento de Pavez es malo, pese a ello el ex director técnico de Colo Colo, Claudio Borghi, lo defiende por su actitud.

“Pueden criticarlo a Pavez todo lo que quieran, si puede jugar o no puede jugar, pero sabes qué, me saco el sombrero porque el compadre entra a la cancha y hace lo mejor que puede“, dijo el Bichi en ESPN.

Borghi defendió a Esteban Pavez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Cuando sale de la cancha, ganando o perdiendo, el tipo para delante de la prensa y habla… otros no lo hacen”, cerró Borghi sobre Pavez.

Ahora es Fernando Ortiz quien debe decidir si Esteban Pavez sigue siendo titular o se va a la banca en Colo Colo.

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.