Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Claudio Borghi sorprende con fuerte frase sobre el más criticado de Colo Colo: “Otros no lo…”

El Bichi analizó el mal momento del Cacique, en especial del volante Esteban Pavez, que es apuntado por todos.

Por Carlos Silva Rojas

Claudio Borghi analizó el momento de Colo Colo.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTClaudio Borghi analizó el momento de Colo Colo.

Colo Colo pasa por un pésimo momento deportivo y ni el cambio de entrenador lo cambió, porque el pasado domingo debutó el DT Fernando Ortiz, y los albos sufrieron un papelón ante Universidad de Chile.

Los azules se aprovecharon del mal momento del Cacique y se impusieron por un claro 3-0 en Santa Laura, en duelo válido por la Supercopa.

Uno de los apuntados en Colo Colo tras el revés fue el capitán Esteban Pavez, por su triste rendimiento en la temporada, sin embargo, tiene un defensor.

Se dieron un festín en México: ridículo mundial por la Supercopa con Fernando Ortiz

ver también

Se dieron un festín en México: ridículo mundial por la Supercopa con Fernando Ortiz

Claudio Borghi defiende a Esteban Pavez en Colo Colo

El momento de Pavez es malo, pese a ello el ex director técnico de Colo Colo, Claudio Borghi, lo defiende por su actitud.

“Pueden criticarlo a Pavez todo lo que quieran, si puede jugar o no puede jugar, pero sabes qué, me saco el sombrero porque el compadre entra a la cancha y hace lo mejor que puede“, dijo el Bichi en ESPN.

Borghi defendió a Esteban Pavez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Borghi defendió a Esteban Pavez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

“Cuando sale de la cancha, ganando o perdiendo, el tipo para delante de la prensa y habla… otros no lo hacen”, cerró Borghi sobre Pavez.

Ahora es Fernando Ortiz quien debe decidir si Esteban Pavez sigue siendo titular o se va a la banca en Colo Colo.

Los cuatro jugadores de Colo Colo que terminan contrato en 2025: ¿Alerta de poda?

ver también

Los cuatro jugadores de Colo Colo que terminan contrato en 2025: ¿Alerta de poda?

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

Publicidad

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.

Lee también
Enorme lista de bajas de Colo Colo para el debut de Ortiz en el torneo
Colo Colo

Enorme lista de bajas de Colo Colo para el debut de Ortiz en el torneo

La frase de Pavez que provoca la furia de los hinchas de Colo Colo
Colo Colo

La frase de Pavez que provoca la furia de los hinchas de Colo Colo

Guarello manda a Esteban Pavez al asilo tras su paupérrima Supercopa
Colo Colo

Guarello manda a Esteban Pavez al asilo tras su paupérrima Supercopa

Los ocho chilenos que estarán en cuartos de final en Libertadores
Copa Libertadores

Los ocho chilenos que estarán en cuartos de final en Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo