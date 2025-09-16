El grave diagnóstico de jugador de Colo Colo tras fuerte golpe ante la U

En Colo Colo se quieren olvidar rápido de la Supercopa, porque Universidad de Chile lo pasó por encima, justo en el debut del entrenador argentino Fernando Ortiz.

Los azules se aprovecharon del mal funcionamiento del Cacique y se dieron un festín en el estadio Santa Laura, donde se impusieron por un claro 3-0.

El partido fue muy acontecido para el Cacique, porque sufrió la expulsión de Sebastián Vegas, más las lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra, por lo que Ortiz tuvo que hacer cambios obligados.

ver también Claudio Borghi sorprende con fuerte frase sobre el más criticado de Colo Colo: “Otros no lo…”

El fuerte diagnóstico de Jonathan Villagra tras la Supercopa

En los minutos finales del primer tiempo se produjo una desafortunada jugada, ya que Mauricio Isla golpeó en la cabeza a Jonathan Villagra, por lo que el defensor tuvo que ser reemplazado por Daniel Gutiérrez.

El formado en Unión Española quería seguir jugando, sin embargo, el médico de Colo Colo le recomendó salir del terreno de juego, por la gravedad del golpe.

Finalmente se supo el diagnóstico, porque el periodista de radio Cooperativa Rodrigo Gómez contó que Villagra sufrió un TEC.

Publicidad

Publicidad

Villagra jugando ante la U. Foto: Andres Pina/Photosport

“Jonathan Villagra sufrió un TEC (traumatismo encénfalo craneano) en la final de la Supercopa. El defensor no presentó complicaciones tras su golpe en la cabeza y se encuentra con reposo hasta hoy (lunes)”, explicó el reportero.

Se espera que el jugador pueda unirse sin problemas a los entrenamientos y ser alternativa para el partido pendiente de Colo Colo ante Deportes Iquique.

Publicidad

Publicidad

ver también Se dieron un festín en México: ridículo mundial por la Supercopa con Fernando Ortiz

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.