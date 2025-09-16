El debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo fue catastrófico, ya que los albos fueron humillados por Universidad de Chile en la final de la Supercopa.

El entrenador argentino quiso plantear un partido de igual a igual y puso a cuatro jugadores ofensivos, sin embargo, el esquema no le resultó y la U terminó goleando por 3-0.

Ortiz recién lleva un partido al mano de Colo Colo y sufre una fuerte presión para el futuro, porque el Cacique además perdió terreno en la Liga de Primera.

Blanco y Negro le pone precio a la salida de Fernando Ortiz de Colo Colo

Fernando Ortiz firmó un contrato hasta finales de 2026 con Blanco y Negro, no obstante, ese vínculo puede ser revisado y ser finiquitado mucho antes.

El cuerpo técnico encabezado por el Tano se jugará su permanencia en Colo Colo en la Liga de Primera, porque si no logra un cupo a la Copa Sudamericana 2026 se irá en diciembre, según dice una cláusula de su contrato.

Por ahora la misión del Cacique es complicada, porque está a siete puntos de la zona de clasificación a torneos internacionales, aunque tiene un partido pendiente ante Deportes Iquique, lo que podría acercarlo a Cobresal.

La concesionaria que preside Aníbal Mosa fue previsora y le puso una cláusula con un monto determinado a Fernando Ortiz, puesto que en El Mercurio dieron a conocer que el Tano se puede ir a fin de año si no clasifica a la Sudamericana a cambio de 240 mil dólares, un monto mucho menor a lo que pagaron para el despido de Jorge Almirón.

Fernando Ortiz tiene mucho para trabajar en un Colo Colo que juega pésimo y que está muy lejos en la tabla de posiciones.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.