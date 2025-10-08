Arturo Vidal sorprendió a todos los hinchas de Colo Colo al dejar en duda su continuidad para la temporada 2026. Pese a que hace poco renovó su contrato con los albos, el King aseguró que “nada es seguro” y que a fin de año conversará con Blanco y Negro sobre el tema.

“Sí, renové. Me hubiese gustado que fuera de otra forma. Pero no he tomado la decisión, a fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Ahí tomaremos la decisión“, manifestó el King este miércoles a los medios de comunicación.

“Estoy contento porque me gusta jugar en Colo Colo, es mi casa, me gusta la gente y vamos a ver (…) depende mucho lo de este año pensando en el próximo, nunca voy a ser un estorbo para mi equipo, sino que ayudaré al equipo que amo“, agregó.

Varios quedaron marcando ocupado con esta posición del King. Ahora, en TNT Sports, Daniel Arrieta reveló las supuestas razones detrás de sus declaraciones, apuntando a una incomodidad con su presente y el cambio de manejo del equipo con la llegada de Fernando Ortiz.

“Arturo Vidal no está comodo”

Conversando con una fuente cercana a Colo Colo, Daniel Arrieta aseguró que “hoy Arturo Vidal no está cómodo en esta posición donde no es titular indiscutido y donde se ha marcado mucho la línea de separación entre el cuerpo técnico y los jugadores“.

“Era muy diferente con Jorge Almirón, porque Vidal era titular indiscutido y sabía que tenía todo para jugar. Me dijeron que Ortiz ha rayado la cancha y ha marcado la distancia“, dijo el periodista.