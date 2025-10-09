Arturo Vidal está en el centro de la noticia de Colo Colo luego de sus inesperados dichos sobre su futuro. Pese a que por contrato el bicampeón de América tiene asegurado seguir para la temporada 2026, fue el propio volante quien dejó en veremos su continuidad.

“Sí, renové. Me hubiese gustado que fuera de otra forma. Pero no he tomado la decisión, a fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Ahí tomaremos la decisión”, declaró el King.

Además, el volante aseguró que “no sería justo quedar fuera de las copas, sería feo, un fracaso. Quedan muchos partidos para ir el próximo año con todo. Por eso, depende mucho lo de este año pensando en el próximo, nunca voy a ser un estorbo para mi equipo, sino que ayudaré al equipo que amo”.

El gesto de Iván Zamorano que nadie iguala

Uno que analizó esta situación fue Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura declaró que “aquí no puede Arturo Vidal pretender seguir siendo el jugador mejor pagado de Chile, porque eso es pagarle por la historia y no por su rendimiento”.

“Hasta ahora el único que hizo un sacrificio real para volver a Chile fue Iván Zamorano en Colo Colo. Todos los demás que regresaron lo hicieron con negociaciones requetecontra ventajosas para ellos y muy duras para los clubes”, agregó.

En ese sentido, el periodista sostuvo que “muchos clubes terminaron cediendo ante la presión mediática o el mismo pedido de los futbolistas de querer volver a como dé lugar. El único que volvió a Chile por amor al arte y sin cobrar ni uno, porque hasta los cheques se los daba al club, fue Zamorano”.

“Vidal jugó un muy buen primer año y ahora, como el resto de sus compañeros, no anduvo. Así que ahora vienen esas negociaciones. ¿Bajo qué costo económico quiere seguir? ¿Cuál será la carga económica que el aceptará?”, concluyó.

Los números de Arturo Vidal en Colo Colo

En esta temporada 2025 el bicampeón de América ha disputado un total de 23 compromisos, siendo 15 por la Liga de Primera, cinco por Copa Libertadores, dos en Copa Chile y uno en la Supercopa. Registra tres goles y una asistencia en 1582 minutos de acción.

