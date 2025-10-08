Mucho revuelo generó Arturo Vidalal poner en duda su continuidad en Colo Colo. Por esta razón, fue el propio presidente Aníbal Mosa quien salió a aclarar la situación.

Si bien el King renovó su contrato automáticamente con los Albos al cumplir los minutos requeridos para hacerlo, fue el propio jugador quien puso en suspenso su presencia en el Estadio Monumental. Los malos resultados del equipo serían la razón.

¿Sigue Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal explicó que si Colo Colo no clasificaba a una copa internacional, sería complejo seguir en el equipo. “No sería justo quedar fuera de las copas, sería feo, un fracaso”, indicó en la previa al amistoso ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.

Ante el revuelo que generó la opción de que Vidal no siga en los Albos, fue Aníbal Mosa quien salió a comentar la situación. El presidente valoró el punto de vista del King y aseguró que harán todo lo posible para ir a un torneo internacional y que el bicampeón de América siga en Macul.

“Eso habla de lo leal que es Arturo, sus actos hablan por sí solos. Él siente que si Colo Colo no está en una competencia internacional se le pone cuesta arriba, pero tengo confianza de que vamos a clasificar, esperamos que sea Libertadores. Este año ha sido accidentado y espero que estemos clasificados, reforzar al equipo e ir a competir con Vidal”, indicó Mosa a ESPN.

Colo Colo se prepara de cara a la parte final de la complicada temporada 2025. En el amistoso ante Puerto Montt, los dirigidos por Fernando Ortiz perdieron por 2-1. Mosa detalló que por ahora solo se concentran en el cierre del año y que no están planeando la siguiente campaña.

“Nosotros, quiero aclarar y descartar, no hemos conversado con nadie porque no es el momento para hacer análisis. Se hará a fin de año cuando terminemos con Audax Italiano, nos juntaremos, pero hoy el equipo está enfocado en sacar estas siete fechas adelante“, cerró el presidente de Blanco y Negro.