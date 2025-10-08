La previa del partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se encendió luego de unas inesperadas declaraciones. Arturo Vidal sorprendió a los hinchas del Cacique al avisar que puede salir al final de la temporada.

El King dejó en duda su continuidad en el Eterno Campeón porque no quiere ser un problema. “Nunca voy a ser un estorbo para mi equipo, sino que ayudaré al equipo que amo“, señaló.

Pero sería luego del encuentro en el sur del país que el bicampeón de América no sólo ratificaría sus palabras, sino que hasta explicó sus razones. Y en ellas, deslizó un palo a Alexis Sánchez que no pasó desapercibido para los hinchas, quienes lo hicieron notar en redes sociales.

Arturo Vidal confirma que puede irse de Colo Colo… ¿Con un dardo a Alexis Sánchez?

Colo Colo suma un problema más para lo que será la recta final de la temporada. Pese a que renovó automáticamente por los partidos que ha disputado en 2025, Arturo Vidal causó un terremoto al avisar que piensa en irse.

Arturo Vidal explicó su decidió de salir de Colo Colo si no clasifican a copas internacionales con una reflexión que, para muchos, iba contra Alexis Sánchez. Foto: Photosport.

Tras la derrota ante Deportes Puerto Montt, el King conversó con ESPN y se refirió a lo que fue el encuentro. “Es muy lindo salir de Santiago, la gente del norte y del sur tiene mucho cariño por Colo Colo. Son muy fanáticos y qué bueno que se hagan estos partidos para que la gente de afuera disfrute a Colo Colo“.

En esa misma línea, valoró que el plantel sume minutos en la cancha. “Necesitamos jugar para llegar de la mejor forma ante Coquimbo, será un rival muy duro. Va puntero fácil y estos partidos nos ayudan porque mucho entrenamiento no te hace bien, cuando tienes amistosos así como el de hoy sirve“.

Consultado por su rol como volante central y no tan suelto como era con Jorge Almirón, no lo dudó. “Me gusta, me da responsabilidad, me siento cómodo. Puedo manejar todo el juego así que estoy muy contento en esa posición“.

Fue tras ello que Arturo Vidal se refirió a sus declaraciones más temprano y la confirmó, con una frase que para muchos iba contra Alexis Sánchez. “No es en duda, es la verdad. Soy un jugador competitivo, toda la vida me ha gustado competir, por algo me vine y no me quedé en Europa, donde podía jugar hasta los 50 años en un equipo que pelee en media tabla o por el descenso“.

“No tengo claro, si el próximo año no se clasifica a los objetivos, me sentaré con el presidente y veremos la mejor opción. No es una que cualquier jugador pueda tomar, pero soy competitivo“, sentenció.

Por ahora, Arturo Vidal se enfoca en ayudar a Colo Colo a clasificar a una copa internacional para la próxima temporada. Si no lo consiguen, el King podría vivir su último año con el Cacique y hasta como profesional.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Arturo Vidal ha logrado disputar 23 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.582 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Arturo Vidal deja atrás a Deportes Puerto Montt y pone la mira en Coquimbo Unido. El Cacique visita a los Piratas en el reinicio de la Liga de Primera el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.