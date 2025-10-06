Luego de que muchos criticaran su llegada por su edad, ahora Alexis Sánchez tiene vueltos locos a los hinchas del Sevilla. El Niño Maravilla ha sido clave en el inicio de la temporada y así lo demostró este domingo, siendo determinante ante Barcelona.

Los Blanquirrojos dieron el golpe y bajaron al líder de La Liga de España con una goleada histórica. Todo esto con el tocopillano siendo titular, figura y hasta dándose el lujo de marcar un gol, lo que le valió una enorme ovación.

Sin embargo, la gran cantidad de estrellas en la cancha hizo que la escena tuviera unos pocos segundos en televisión. Aunque hubo alguien que registró su salida de la cancha, donde hasta su entrenador le mostró su cariño luego de lo hecho en la cancha.

La locura por Alexis Sánchez tras triunfo del Sevilla ante Barcelona

La actuación que tuvo Alexis Sánchez ante Barcelona ha generado una serie de elogios en España. El Niño Maravilla saca aplausos a sus 36 años gracias al nivel que ha mostrado y recibe el cariño de todo el Sevilla.

Alexis Sánchez se ganó una ovación de los hinchas del Sevilla por su actuación ante Barcelona. Foto: Sevilla.

Al abandonar la cancha a los 93′ minutos de juego, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán entero ovacionó al chileno. Pero los aplausos no quedaron muy registrados por la televisión, pero sí por quienes estaban presentes en el recinto.

Un nuevo registro muestra el tremendo cariño que recibió Alexis Sánchez al dejar el campo de juego. Las tribunas llenas de hinchas de Sevilla se vinieron abajo con el Niño Maravilla, algo que sorprendió hasta a los relatores españoles.

De hecho, el tremendo partido que hizo el tocopillano le valió hasta un cariñoso abrazo de Matías Almeyda, su técnico. Sin duda imágenes que ilusionan a los hinchas con verlo otra vez siendo el hombre que tantas alegrías le dio al país.

Después de haber llegado en silencio y en medio de críticas, el chileno logra dar vuelta las cosas y se transforma en un pilar del elenco español. Una noticia que golpea a Udinese, donde no le dieron el espacio que pedía y que ahora demuestra lejos de Italia.

Alexis Sánchez se deja querer por todo el Sevilla luego de un inicio de temporada más que prometedor. El Niño Maravilla ha sido clave para que los Blanquirrojos estén dando la pelea en La Liga y así dejar atrás años de fracasos.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Sevilla?

Con su actuación ante Barcelona, Alexis Sánchez llegó a los 5 partidos oficiales en total con el Sevilla en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 320 minutos que alcanza dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido del Sevilla?

Alexis Sánchez buscará seguir ayudando al Sevilla en La Liga de España. Los Blanquirrojos se preparan para recibir al Mallorca el próximo sábado 18 de octubre a partir de las 9:00 horas.

