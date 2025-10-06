La hermosa portada que se gana Alexis Sánchez en España: “De otra…”

Alexis Sánchez hizo olvidar todas las críticas tras su fichaje y empieza a romper corazones con Sevilla, a punta de un elevado rendimiento en la Liga de España.

El delantero chileno fue clave en la goleada del elenco Hispalense por 4-1 ante FC Barcelona en el certamen ibérico, porque abrió la cuenta con un penal en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El Niño Maravilla en un puñado de partidos ya hizo más que en la temporada pasada con Udinese, debido a que ya lleva dos goles y es titular indispensable para el entrenador Matías Almeyda.

La hermosa portada española para Alexis Sánchez

Alexis Sánchez se ganó la portada de uno de los principales diarios deportivos de Andalucía, porque brilla en la tapa de Estadio Deportivo.

“De otra época”, dice el titular con una foto del Niño Maravilla, donde destacan la goleada de Sevilla por 4-1 ante FC Barcelona, triunfo que no se daba desde hace 10 años.

Alexis se tomó la portada de Estadio Deportivo.

La victoria del cuadro andaluz le permitió para ganar al fin dos partidos consecutivos y trepar al sexto puesto de la tabla de posiciones en la Liga, con 13 puntos.

Sevilla recién volverá a las canchas el sábado 18 de octubre, cuando tenga que medirse con Real Mallorca por el certamen español.