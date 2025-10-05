Sevilla le propinó una goleada histórica al Barcelona y se acercó al podio de la tabla de posiciones de La Liga. Este domingo, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo superó por 4-1 a los catalanes, desatando una fiesta en el Ramón Sánchez Pizjuán.

En el centro de la atención estuvo el Niño Maravilla, quien fue titular y respondió de la mejor manera: a los 13′, anotó la apertura de la cuenta de penal. Más tarde, con goles de Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams, y una solitaria respuesta de Marcus Rashford, Sevilla ganaría por 4-1.

La prensa se rindió ante él. “Responsabilidad a la hora de tirar un penalti y lanzamiento impecable. No dudó en celebrarlo pese a ser ante su exequipo“, valoró El Desmarque, donde se ganó la nota 9.

Justamente sobre eso habló Alexis Sánchez después del partido. Sobre su festejo, el tocopillano confesó: “Había dicho de no celebrar, pero a veces la ansiedad o las ganas me juegan en contra. Se me fue. La verdad es que le tengo un cariño enorme al Barcelona“.

Por otro lado, el Niño Maravilla destacó la histórica goleada: “Me dijeron que hace 10 años no se ganaba acá, es mucho tiempo. En el fútbol pasan estas cosas. Más con Sevilla. Si era un momento, era hoy. Llevo un mes acá, estoy acostumbrado a romper récords en todos los clubes que he estado“.

“Miraba como celebraba la gente y mis compañeros, fue muy lindo. Me senté en un momento para mirar ese lindo momento en el estadio. Fue un día hermoso. El ambiente que se vivió fue único. La gente de Sevilla te hace sentir la pasión“, complementó Alexis Sánchez.